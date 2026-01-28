Após o registro de fortes chuvas que causaram prejuízos à população de Açucena e Almenara, no Leste de Minas Gerais, a Caixa Econômica Federal autorizou a liberação do Saque Calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A medida busca atender moradores das áreas afetadas e permitirá a solicitação do recurso de forma totalmente digital até o dia 20 de abril de 2026.

Quem tem direito ao Saque Calamidade

Segundo a Caixa, o benefício está disponível para trabalhadores que possuem saldo em conta do FGTS e que não tenham realizado saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses. O valor máximo permitido é de R$ 6.220 por conta vinculada, respeitando o limite do saldo existente.

A liberação ocorre somente após o reconhecimento oficial da situação de calamidade no município, o que garante que apenas moradores das localidades atingidas possam acessar o recurso. O objetivo é oferecer um apoio financeiro emergencial a quem teve a residência impactada por eventos climáticos extremos, como alagamentos ou tempestades severas.

Como fazer a solicitação pelo aplicativo

O pedido deve ser feito exclusivamente pelo aplicativo FGTS, disponível para celulares Android e iOS. Após baixar o app e acessar com os dados pessoais, o trabalhador precisa selecionar a opção de saque digital, escolher a alternativa relacionada à calamidade pública e informar o nome do município.

Na etapa seguinte, o sistema solicita o envio de documentos para comprovação. É necessário anexar uma foto de um documento oficial de identificação e um comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes do reconhecimento da calamidade.

Prazo e forma de pagamento

Depois do envio das informações, a Caixa realiza a análise dos dados. Se tudo estiver correto, o valor é depositado diretamente na conta indicada pelo solicitante. O crédito pode ser feito em conta da Caixa, inclusive na Poupança Digital Caixa Tem, ou em instituição financeira de outra titularidade.

A recomendação é que os interessados fiquem atentos ao prazo final e utilizem apenas os canais oficiais para evitar golpes.