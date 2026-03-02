A partir deste mês, o funcionamento dos caixas eletrônicos na Espanha passará por ajustes que impactam os limites de saque e a rotina dos correntistas.

Na prática, o valor que cada cliente pode retirar por dia continuará variando conforme critérios definidos pelo próprio banco, como tipo de conta e perfil de risco. Assim, mesmo dentro da mesma instituição, os limites podem ser diferentes entre correntistas.

Com esse cenário, cresce a importância de acompanhar esses limites pelo app do banco e ajustá-los quando necessário, especialmente em períodos que é esperado um gasto maior.

Limites de caixas eletrônicos como ferramenta de segurança

As alterações buscam fazer com que o sistema bancário seja mais seguro. Ao limitar os valores diários, os bancos reduzem perdas em casos de fraude, roubos ou uso indevido do cartão. Além disso, a tendência é estimular pagamentos digitais, considerados mais rastreáveis e seguros.

O modelo não é exclusivo da Espanha. No Brasil, o Banco Central não estabelece um limite único para saques, mas cada banco define seus próprios limites, geralmente com valores diários que variam entre R$ 500 a R$ 1.500.

Transferências com maior monitoramento

Outra frente de atenção dos bancos envolve as transferências e movimentações consideradas atípicas. Hoje, os sistemas identificam essas operações, o que pode levar a pedidos de esclarecimento sobre a origem dos recursos.

A comprovação pode ser feita por meio de documentos como comprovantes de renda, declarações fiscais, contratos e extratos organizados. Isso ajuda a evitar bloqueios ou atrasos nas transações.

Organização evita bloqueios

Com as mudanças previstas para março, acompanhar os limites disponíveis e organizar os gastos se torna ainda mais importante. Ajustar o teto de saque quando necessário e distribuir pagamentos ao longo do mês pode evitar bloqueios.