A Caixa Econômica Federal começou nesta segunda-feira (27) a liberar os últimos pagamentos de outubro do Bolsa Família. Os repasses, que seguem até quinta-feira (31), são feitos conforme o número final do NIS (Número de Identificação Social). Na mesma data, aposentados e pensionistas do INSS que recebem até um salário mínimo também começam a ter acesso aos valores, de acordo com o último dígito do cartão de benefício. Para esse grupo, os depósitos seguem até 7 de novembro.

Bolsa Família atende mais de 49 milhões de brasileiros

O programa é voltado a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), o benefício médio atual é de R$ 683,42 por família. Desde o retorno do Bolsa Família, o valor mínimo garantido é de R$ 600, com adicionais de R$ 50 a R$ 150, conforme a composição familiar — gestantes, lactantes e crianças têm direito a parcelas extras.

Calendário de pagamentos

Os repasses de outubro seguem o dígito final do NIS, entre os dias 27 e 31. Já para novembro e dezembro, o cronograma mantém a mesma lógica, com pagamentos mensais escalonados.

Beneficiários do INSS recebem até 7 de novembro

Cerca de 40 milhões de segurados do INSS recebem aposentadorias, pensões, auxílios e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Quem ganha até um salário mínimo recebe entre 27 de outubro e 7 de novembro. Já os que ganham acima desse valor terão depósitos iniciados em 3 de novembro.

Saque-aniversário do FGTS e abono do PIS/Pasep

Trabalhadores nascidos em outubro têm até o dia 31 para solicitar o saque-aniversário do FGTS. A adesão pode ser feita pelo aplicativo oficial do fundo. Também segue até 29 de dezembro o prazo para o saque do abono salarial do PIS/Pasep referente ao ano-base de 2023. Após essa data, o valor retorna ao Tesouro Nacional, mas poderá ser resgatado dentro de cinco anos.