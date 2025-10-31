O 13º salário do INSS é um dos benefícios mais esperados pelos aposentados e pensionistas do país. Embora as duas parcelas principais já tenham sido liberadas em 2025, o assunto voltou a gerar dúvidas, especialmente após especulações sobre possíveis valores extras. Entenda como o pagamento funciona, quem tem direito e o que fazer para consultar o benefício.

Quem recebe o 13º do INSS

O abono é garantido a todos os aposentados, pensionistas e segurados que recebem benefícios como pensão por morte ou auxílio-doença. O valor varia conforme o benefício mensal e o tempo de recebimento durante o ano. Assim, quem recebe salários mais altos terá um 13º maior, enquanto os que começaram a receber o benefício recentemente terão um valor proporcional.

Vale lembrar que o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) segue regras específicas, e os beneficiários precisam atender aos critérios estabelecidos pelo INSS para garantir o pagamento.

Como é feito o cálculo do valor

O 13º é pago em duas etapas. A primeira corresponde a 50% do valor do benefício mensal, sem descontos. Já a segunda parcela inclui o restante, descontando o Imposto de Renda, quando aplicável.

Por exemplo, quem recebe R$ 2 mil por mês ganha R$ 1 mil na primeira parte e mais R$ 1 mil na segunda, já com o desconto tributário.

Datas do pagamento em 2025

Os depósitos foram realizados de forma escalonada, conforme o cronograma do INSS. A primeira parcela foi paga entre 24 de abril e 8 de maio, e a segunda, de 26 de maio a 6 de junho. Os segurados que recebem até um salário mínimo foram os primeiros contemplados.

Como consultar o benefício

A verificação pode ser feita pelo site ou aplicativo “Meu INSS”, usando CPF e senha. Quem preferir também pode ligar para o número 135. Caso o pagamento não tenha sido creditado, é necessário entrar em contato com o instituto para regularizar a situação.

Até o momento, o governo federal não confirmou nenhuma nova rodada do 13º. As atualizações devem ser acompanhadas diretamente pelos canais oficiais do INSS.