Com a virada do ano, milhões de famílias começam a organizar as contas e a planejar como será o início de 2026. Entre as informações mais aguardadas está a definição das datas de pagamento dos programas sociais, que ajudam a garantir renda e segurança financeira para quem mais precisa.

O cronograma oficial é fundamental para evitar atrasos, filas e dúvidas. Saber quando o dinheiro cai na conta permite que os beneficiários se organizem melhor, especialmente em um mês marcado por despesas como material escolar, contas acumuladas e reajustes de preços.

Quem tem direito ao Bolsa Família e como funciona o pagamento

Antes de conferir as datas, é importante entender quem pode receber o Bolsa Família e como o valor é liberado. O programa atende famílias em situação de baixa renda, com renda mensal de até R$ 218 por pessoa da casa. O cálculo é simples: soma-se toda a renda familiar e divide-se pelo número de moradores.

Além do critério de renda, os beneficiários precisam cumprir algumas regras básicas, como:

manter crianças e adolescentes frequentando a escola

realizar acompanhamento pré-natal, no caso de gestantes

manter a vacinação em dia

O valor mínimo pago pelo programa é de R$ 600 por família, mas esse total pode aumentar conforme a composição familiar. Há adicionais para famílias com crianças pequenas, adolescentes, gestantes e mães de bebês de até seis meses. Em dezembro de 2025, o valor médio pago por domicílio foi de R$ 691,37.

O pagamento é feito de forma escalonada, sempre de acordo com o último número do NIS. O dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, usado para pagamentos, transferências e compras com cartão virtual. Quem preferir também pode sacar em caixas eletrônicos, lotéricas ou correspondentes bancários.

Datas do Bolsa Família em janeiro e calendário completo de 2026

O Governo Federal confirmou que os pagamentos de janeiro de 2026 começam no dia 19 e seguem até o fim do mês. Como ocorre todos os anos, o depósito respeita o número final do NIS do responsável familiar.

Abaixo, confira o calendário completo de 2026 organizado em formato de caixa, para facilitar a consulta mês a mês:

Calendário do Bolsa Família 2026

Final do NIS Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 1 19 12 18 16 18 17 20 18 17 19 16 10 2 20 13 19 17 19 18 21 19 18 20 17 11 3 21 18 20 20 20 19 22 20 21 21 18 14 4 22 19 23 22 21 22 23 21 22 22 19 15 5 23 20 24 23 22 23 24 24 23 23 23 16 6 26 23 25 24 25 24 27 25 24 26 24 17 7 27 24 26 27 26 25 28 26 25 27 25 18 8 28 25 27 28 27 26 29 27 28 28 26 21 9 29 26 30 29 28 29 30 28 29 29 27 22 0 30 27 31 30 29 30 31 31 30 30 30 23

O programa atende atualmente cerca de 18,7 milhões de famílias em todo o país, alcançando quase 49 milhões de pessoas. O investimento mensal do governo gira em torno de R$ 12,7 bilhões, reforçando a importância do Bolsa Família como principal política de transferência de renda do Brasil.