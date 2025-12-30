Com a virada do ano, milhões de famílias começam a organizar as contas e a planejar como será o início de 2026. Entre as informações mais aguardadas está a definição das datas de pagamento dos programas sociais, que ajudam a garantir renda e segurança financeira para quem mais precisa.
O cronograma oficial é fundamental para evitar atrasos, filas e dúvidas. Saber quando o dinheiro cai na conta permite que os beneficiários se organizem melhor, especialmente em um mês marcado por despesas como material escolar, contas acumuladas e reajustes de preços.
Quem tem direito ao Bolsa Família e como funciona o pagamento
Antes de conferir as datas, é importante entender quem pode receber o Bolsa Família e como o valor é liberado. O programa atende famílias em situação de baixa renda, com renda mensal de até R$ 218 por pessoa da casa. O cálculo é simples: soma-se toda a renda familiar e divide-se pelo número de moradores.
Além do critério de renda, os beneficiários precisam cumprir algumas regras básicas, como:
- manter crianças e adolescentes frequentando a escola
- realizar acompanhamento pré-natal, no caso de gestantes
- manter a vacinação em dia
O valor mínimo pago pelo programa é de R$ 600 por família, mas esse total pode aumentar conforme a composição familiar. Há adicionais para famílias com crianças pequenas, adolescentes, gestantes e mães de bebês de até seis meses. Em dezembro de 2025, o valor médio pago por domicílio foi de R$ 691,37.
O pagamento é feito de forma escalonada, sempre de acordo com o último número do NIS. O dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, usado para pagamentos, transferências e compras com cartão virtual. Quem preferir também pode sacar em caixas eletrônicos, lotéricas ou correspondentes bancários.
Datas do Bolsa Família em janeiro e calendário completo de 2026
O Governo Federal confirmou que os pagamentos de janeiro de 2026 começam no dia 19 e seguem até o fim do mês. Como ocorre todos os anos, o depósito respeita o número final do NIS do responsável familiar.
Abaixo, confira o calendário completo de 2026 organizado em formato de caixa, para facilitar a consulta mês a mês:
Calendário do Bolsa Família 2026
|Final do NIS
|Jan
|Fev
|Mar
|Abr
|Mai
|Jun
|Jul
|Ago
|Set
|Out
|Nov
|Dez
|1
|19
|12
|18
|16
|18
|17
|20
|18
|17
|19
|16
|10
|2
|20
|13
|19
|17
|19
|18
|21
|19
|18
|20
|17
|11
|3
|21
|18
|20
|20
|20
|19
|22
|20
|21
|21
|18
|14
|4
|22
|19
|23
|22
|21
|22
|23
|21
|22
|22
|19
|15
|5
|23
|20
|24
|23
|22
|23
|24
|24
|23
|23
|23
|16
|6
|26
|23
|25
|24
|25
|24
|27
|25
|24
|26
|24
|17
|7
|27
|24
|26
|27
|26
|25
|28
|26
|25
|27
|25
|18
|8
|28
|25
|27
|28
|27
|26
|29
|27
|28
|28
|26
|21
|9
|29
|26
|30
|29
|28
|29
|30
|28
|29
|29
|27
|22
|0
|30
|27
|31
|30
|29
|30
|31
|31
|30
|30
|30
|23
O programa atende atualmente cerca de 18,7 milhões de famílias em todo o país, alcançando quase 49 milhões de pessoas. O investimento mensal do governo gira em torno de R$ 12,7 bilhões, reforçando a importância do Bolsa Família como principal política de transferência de renda do Brasil.
