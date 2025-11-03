Os pagamentos do Bolsa Família referentes a novembro de 2025 já têm calendário oficial divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). O programa, que beneficia mais de 19 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade, seguirá o cronograma habitual, definido conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Os depósitos terão início no dia 14 de novembro e seguirão de forma escalonada até o dia 28, garantindo uma distribuição organizada dos recursos. Como de costume, os beneficiários com NIS final 1 receberão primeiro, enquanto os com NIS final 0 encerrarão o cronograma. Os valores serão creditados diretamente na conta do Caixa Tem ou no Cartão Bolsa Família, permitindo saques e movimentações digitais.

Além do valor-base, o programa continua contemplando benefícios adicionais, como o Benefício Primeira Infância (para famílias com crianças de até seis anos) e o Benefício Variável Familiar, que inclui gestantes, nutrizes e jovens de 7 a 18 anos. O governo reforça a importância de manter o Cadastro Único atualizado, pois informações desatualizadas podem levar à suspensão temporária ou bloqueio do benefício.

Calendário do Bolsa Família em novembro