Os pagamentos do Bolsa Família referentes a novembro já têm data definida, segundo informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O cronograma de repasses segue a numeração final do NIS (Número de Identificação Social), que pode ser consultado diretamente no cartão do beneficiário.

Os depósitos ocorrem nos dez últimos dias úteis de cada mês, com uma única exceção em dezembro, quando o calendário é antecipado para assegurar que todas as famílias recebam o benefício antes do Natal — com término previsto para o dia 10.

O calendário de pagamentos se inicia no dia 14, quando beneficiários com NIS 1 irão receber. Ele então segue dos dias 17, 18 e 19 para beneficiários com NIS 2, 3 e 4, respectivamente. Após a pausa, os pagamentos são retomados no dia 21 para NIS 5 e seguirão nos dias 24, 25, 26, 27 e 28 para NIS 6, 7, 8, 9 e 0.

Para continuar recebendo o benefício, as famílias precisam cumprir compromissos nas áreas de educação e saúde. Entre as exigências estão: manter crianças e adolescentes de 4 a 17 anos matriculados e frequentando a escola regularmente; realizar o pré-natal durante a gestação; acompanhar o crescimento e o estado nutricional de crianças menores de 7 anos.

Calendário de novembro do Bolsa Família