Os beneficiários do Bolsa Família que possuem Número de Inscrição Social encerrado em 6 recebem a parcela mensal do programa nesta segunda-feira, 24 de novembro de 2025. O repasse segue o cronograma habitual organizado pela Caixa Econômica Federal, que distribui os depósitos ao longo dos últimos dez dias úteis de cada mês. A estratégia evita sobrecarga no sistema bancário e facilita o acesso aos valores pelos beneficiários.

Como funciona o valor do benefício

O piso nacional do programa é de R$ 600, mas a quantia final pode ser maior, dependendo da composição familiar. Os adicionais aumentam consideravelmente o total recebido, podendo incluir valores extras para crianças, adolescentes e gestantes. Esse modelo de complementação faz com que muitas famílias recebam acima da média básica mensal.

Entre os adicionais previstos estão R$ 150 para cada criança de até seis anos, R$ 50 por dependente entre sete e dezoito anos e R$ 50 destinados a gestantes registradas no CadÚnico. Com esses incrementos, em alguns meses o valor pago às famílias com NIS terminado em 6 ultrapassou a média de R$ 670.

Regras e mudanças recentes

A lei que reformulou o programa em 2023 eliminou o desconto do Seguro Defeso para beneficiários do Bolsa Família, garantindo que pescadores artesanais e famílias afetadas recebam a quantia integral. Outra medida importante é a chamada Regra de Proteção, que permite que famílias que consigam aumentar a renda continuem recebendo parte do benefício por até um ano, desde que o ganho por pessoa não ultrapasse meio salário mínimo.

Como consultar o benefício

Para acompanhar o valor depositado e a composição dos adicionais, os beneficiários podem acessar o aplicativo Caixa Tem. Pelo app é possível visualizar o calendário, checar o saldo e confirmar se todos os dependentes estão incluídos corretamente.

Manter os dados no Cadastro Único sempre atualizados é fundamental para evitar cortes e assegurar que os adicionais sejam calculados de forma correta. Também é importante acompanhar os comunicados oficiais, já que o calendário pode sofrer ajustes pontuais ao longo do ano.