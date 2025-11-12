Nesta quarta-feira (12), o Brasil terá destaque para a combinação de calor, umidade e o retorno das chuvas, especialmente nas regiões Sul e Centro-Oeste, devido ao avanço de uma frente fria. No Sul, o cenário volta a gerar preocupação após os estragos da última semana.

De acordo com a MetSul, a chuva retorna de forma irregular e menos intensa. O sol predomina entre nuvens na maior parte do dia, com pancadas isoladas entre a tarde e a noite em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. As temperaturas voltam a subir, mantendo o tempo abafado, com máximas entre 28°C e 32°C na maioria das cidades gaúchas.

O risco de temporais diminui, mas ainda não está totalmente descartado, especialmente no noroeste do Paraná e no oeste de Santa Catarina. No Sudeste, o calor segue predominando, com sol forte e temperaturas acima dos 30°C em praticamente todas as capitais.

No final do dia, áreas de instabilidade que se formam no Paraguai avançam em direção ao oeste de São Paulo e ao Triângulo Mineiro, provocando pancadas de chuva de moderada a forte intensidade e possíveis trovoadas. Na capital paulista, a chuva deve chegar à noite, amenizando o calor. Já o Centro-Oeste permanece sob influência da mesma massa de ar quente e úmido.

A manhã será de tempo firme, mas áreas de instabilidade se formam ao longo do dia em Mato Grosso do Sul, trazendo chuva forte e risco de temporais no sul e sudoeste do estado. Em Mato Grosso e Goiás, as pancadas aparecem entre a tarde e a noite. O calor continua predominando, com sensação de tempo abafado em toda a região.

No Nordeste, a quarta-feira segue com tempo instável no Recôncavo Baiano, onde há risco de temporais e alagamentos. No interior da Bahia, Maranhão e sul do Piauí, as chuvas perdem força, mas ainda ocorrem de forma isolada. Nas demais áreas, o sol predomina e o calor permanece intenso, com temperaturas acima dos 35°C em diversos pontos do sertão.

No Norte, o cenário se mantém semelhante: tempo abafado e úmido, com pancadas de chuva de intensidade variável. As precipitações são mais frequentes no Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Pará, podendo ser localmente fortes, especialmente no norte de Roraima.