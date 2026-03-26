Uma onda de calor intensa e atípica deve atingir diversas regiões do Brasil nos próximos dias, com destaque para estados do Sul e do Centro-Oeste. A previsão indica que cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul serão diretamente impactadas, com temperaturas bem acima da média para esta época do ano.

Segundo meteorologistas, o fenômeno começa a ganhar força a partir desta sexta-feira (27) e pode se estender até o início da próxima semana. Em algumas regiões, os termômetros podem chegar próximos dos 38°C, com registros até 5°C acima do normal, o que caracteriza uma possível onda de calor.

O avanço do calor deve ocorrer de forma gradual, começando pelo Rio Grande do Sul e se espalhando para outros estados ao longo dos dias. Áreas do oeste de Santa Catarina, interior de São Paulo e regiões do Mato Grosso do Sul também devem sentir os efeitos, com temperaturas elevadas e baixa umidade do ar.

Especialistas alertam que esse tipo de fenômeno pode trazer impactos à saúde, principalmente para idosos e crianças, além de aumentar o consumo de energia e água. A recomendação é reforçar a hidratação, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e acompanhar atualizações da previsão do tempo nos próximos dias.

Altas temperaturas exigem cuidados e atenção redobrada

Com a intensificação do calor, autoridades e especialistas recomendam medidas simples para evitar problemas de saúde. Beber bastante água ao longo do dia, usar roupas leves e evitar exposição ao sol entre o fim da manhã e o meio da tarde são atitudes essenciais para reduzir os efeitos das altas temperaturas.

Além disso, o calor extremo pode impactar a rotina das cidades, com aumento no consumo de energia elétrica e maior risco de incêndios em áreas secas. Por isso, a população deve ficar atenta às orientações dos órgãos de meteorologia e saúde, garantindo mais segurança durante o período de temperaturas elevadas.