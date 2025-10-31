As rodovias sob concessão da EPR Litoral Pioneiro terão uAs rodovias paranaenses BR-277, BR-369 e PR-151 estão recebendo um novo sistema de pesagem de veículos pesados que promete mais agilidade e segurança no tráfego. A EPR Litoral Pioneiro iniciou a instalação de cinco balanças dinâmicas equipadas com a tecnologia HS-WIM (High Speed Weigh-in-Motion), que permite pesar caminhões em movimento, sem necessidade de paradas ou desvios no percurso.

Como funciona o novo sistema

Os sensores do HS-WIM são instalados diretamente na pista e em pórticos, registrando automaticamente o peso dos veículos que passam. Assim, o controle é feito em tempo real, sem comprometer o fluxo nas rodovias. Caminhões que ultrapassarem o limite de carga permitido serão identificados e poderão ser multados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Segundo o diretor-presidente da EPR Litoral Pioneiro, Marcos Moreira, a tecnologia traz ganhos de eficiência e também reforça a segurança viária.

Pontos de instalação das balanças

As balanças serão implantadas em locais estratégicos:

BR-277 : km 18,510 (sentido Curitiba) e km 62,300 (sentido Paranaguá)

: km 18,510 (sentido Curitiba) e km 62,300 (sentido Paranaguá) BR-369 : km 10+200 (ambos os sentidos)

: km 10+200 (ambos os sentidos) PR-151: km 263,170 (sentido Sengés) e km 263+300 (sentido Ponta Grossa)

O excesso de peso é uma das principais causas de acidentes, especialmente em trechos de serra, e contribui para o desgaste prematuro do asfalto. Com as novas estruturas, a concessionária pretende reduzir danos e aumentar a durabilidade das vias.

Obras e orientações aos motoristas

Durante a instalação, equipes reforçam o pavimento e constroem pórticos de 5,5 metros de altura, que garantem o alinhamento dos veículos aos sensores. Parte das faixas precisará ser interditada temporariamente, com destaque para o km 62,300 da BR-277, em São José dos Pinhais, onde a interdição será integral por 24 horas para obras de reciclagem do asfalto.

A EPR recomenda que os motoristas programem suas viagens e respeitem a sinalização nos trechos em obras. Informações e emergências podem ser registradas pelo telefone 0800 277 0153.

Rumo a um corredor logístico sustentável

As novas balanças integram o projeto Conexão Litoral, parceria entre a EPR Litoral Pioneiro e a ANTT. A iniciativa busca transformar o trecho entre Curitiba e Paranaguá no primeiro corredor logístico sustentável do país, unindo inovação, eficiência e práticas ambientais nas rodovias do Paraná.