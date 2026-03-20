A possibilidade de uma nova greve de caminhoneiros foi descartada após reuniões realizadas nesta quinta-feira (19). A decisão trouxe alívio para diversos setores da economia, que temiam impactos no abastecimento e na circulação de mercadorias.

Segundo informações do site SCC10, representantes da categoria aceitaram medidas anunciadas pelo governo federal que reforçam o cumprimento do valor mínimo do frete, que era uma das principais reivindicações dos motoristas.

O que motivou a decisão

A mudança de posicionamento dos caminhoneiros aconteceu após o anúncio de novas regras por parte do governo federal. Essas normas aumentam o controle sobre os valores cobrados nos fretes, impedindo negociações abaixo do valor estabelecido.

A intenção é dar mais proteção aos motoristas, garantindo pagamentos dentro da lei e criando um ambiente mais equilibrado entre os profissionais e as empresas.

Entre as exigências, está o uso obrigatório de um sistema de registro que formaliza cada operação de transporte. Esse cadastro inclui informações detalhadas, como trajeto, valor acordado e identificação de quem contrata e de quem realiza o serviço.

Situação nas estradas e abastecimento

Nos momentos que antecederam a decisão, houve apreensão em algumas cidades, principalmente por parte de motoristas preocupados com possíveis impactos da greve. Segundo informações do site SCC10, isso levou ao aumento da procura por combustíveis em determinados locais.

Mesmo com esse cenário inicial, a situação não evoluiu para problemas maiores. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fluxo de veículos permaneceu dentro da normalidade.

O que esperar agora

Agora, mesmo sem greve, os caminhoneiros continuam atentos. A categoria deve acompanhar se as novas regras serão cumpridas na prática.

Caso as medidas não funcionem como esperado, novas mobilizações podem ser discutidas no futuro. Por enquanto, o cenário é de estabilidade e continuidade das atividades.