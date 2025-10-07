No memórias do Diário de hoje, vamos relembrar o maior escândalo de arbitragem que já aconteceu no futebol brasileiro. Em 2025, a ‘Máfia do Apito’ completa 20 anos e volta aos holofotes com o lançamento de uma série sobre o episódio no Globoplay. Na ocasião, 11 jogos do Brasileirão de 2005 foram anulados após a descoberta de um esquema de manipulação.

O ex-árbitro Edílson Pereira de Carvalho foi o principal personagem do escândalo. Há duas décadas, ele comandou 12 partidas do Campeonato Paulista, 11 do Brasileirão, uma da Copa Sul-Americana e duas da Libertadores. Também envolvido no esquema, o ex-árbitro Paulo José Danelon atuou em 10 jogos do Paulistão e quatro da Série B — todos sob suspeita de manipulação.

O Corinthians, que acabaria campeão nacional naquele ano, somou quatro pontos (venceu Santos e empatou com o São Paulo) nos jogos remarcados. Originalmente, havia perdido ambos. No fim do campeonato, terminaria com apenas três pontos a mais que o Internacional, fato que levou um torcedor do Colorado a entrar na Justiça Comum contra a CBF.

Segundo as investigações da Polícia Federal sobre a chamada ‘Máfia do Apito’, os árbitros Edílson Pereira de Carvalho e Paulo José Danelon manipulavam resultados das partidas em que atuavam para favorecer um grupo de apostadores liderado por Nagib Fayad. De acordo com a apuração, cada juiz recebia cerca de R$ 10 mil por jogo adulterado.

Pivô da ‘Máfia do Apito’ revelou time do coração

Ex-árbitro de futebol, Edílson Pereira de Carvalho ganhou notoriedade em 2005, quando se tornou o principal nome do escândalo de manipulação de resultados que abalou a arbitragem brasileira, conhecido como “Máfia do Apito”. Banido do esporte após o episódio, ele voltou a falar sobre o caso duas décadas depois.

Em entrevista ao canal ‘Cartoloucos’, no YouTube, o ex-árbitro revelou o seu time do coração: “Sempre fui, meu pai era corintiano, minha mãe era corintiana, eu ficava ali assistindo. Fanático na televisão. Apitei dezenas de vezes juvenil, juniores e profissional. Nunca influenciei. Apesar de ser corintiano, torci contra o Corinthians. Para não ser campeão. Porque viria tudo contra mim”.

Os jogos anulados do Brasileirão de 2005