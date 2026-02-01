Harry Styles segue ampliando sua trajetória para além da música e chama atenção agora por um projeto imobiliário pouco comum em Londres. Aos 31 anos, o cantor britânico vem investindo pesado no mercado de alto padrão ao adquirir, ao longo dos últimos anos, quatro casas localizadas na mesma rua do bairro de Hampstead, uma das regiões mais valorizadas do norte da capital inglesa. A ideia é integrar as propriedades e transformá-las em uma única residência de grandes proporções, avaliada em cerca de £30 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 215 milhões.

Um projeto ambicioso em bairro nobre

A movimentação começou em 2019, quando Styles comprou a primeira casa na rua. Desde então, outras três propriedades foram incorporadas ao plano, todas em um trecho conhecido por construções históricas, privacidade e moradores famosos. A estratégia de concentrar aquisições em um único endereço chama atenção de especialistas, sobretudo pelo desafio de negociação e planejamento envolvido em áreas com alto valor por metro quadrado.

A proposta vai além do tamanho. A junção das casas permite criar ambientes variados, conciliando áreas de convivência amplas com espaços mais reservados, algo especialmente valorizado por artistas que lidam com exposição constante.

Luxo, privacidade e visão de longo prazo

Segundo pessoas ligadas ao projeto, duas das casas devem formar o núcleo principal da residência, enquanto as demais poderão funcionar como áreas para hóspedes, serviços ou até estruturas independentes dentro do mesmo complexo. Parte do terreno deve ser destinada a jardins extensos, reforçando a ideia de refúgio urbano.

A conclusão das obras está prevista, de forma preliminar, para o fim de 2027. O investimento também reflete uma estratégia financeira sólida, já que imóveis em Hampstead costumam apresentar forte valorização ao longo do tempo.

Entre o lar em Londres e os palcos do mundo

Paralelamente ao projeto residencial, Harry Styles segue com a carreira musical em ritmo acelerado. Em 2026, ele retorna aos palcos com a turnê “Together, Together”, que inclui apresentações no Brasil. São Paulo receberá quatro shows em julho, após o esgotamento rápido das duas primeiras datas anunciadas.

O contraste entre a construção de uma mansão milionária e a intensa agenda internacional reforça como o artista equilibra vida pessoal, patrimônio e carreira global, mantendo-se como um dos nomes mais influentes da música pop atual.