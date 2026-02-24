Uma ilha paradisíaca, um plano ambicioso e uma reviravolta milionária. A história envolve a cantora Shakira e um investimento que hoje está avaliado em cerca de R$ 156 milhões.

Localizada nas Bahamas, a ilha conhecida como Bonds Cay foi adquirida em 2006 por US$ 16 milhões. Quase duas décadas depois, o imóvel voltou ao mercado com preço estimado em US$ 30 milhões, o dobro do valor original.

Parceria internacional

Na época da compra, Shakira não estava sozinha. O músico britânico Roger Waters, integrante da histórica banda Pink Floyd, também participou do investimento.

A proposta era ousada. Os artistas planejavam transformar a área em um refúgio exclusivo para criadores e personalidades do mundo cultural. O projeto previa hotéis de luxo e residências sofisticadas. No papel, a ideia parecia promissora.

Plano que não avançou

Apesar do entusiasmo inicial, o empreendimento nunca saiu do papel. O desenvolvimento previsto não foi executado. Ainda assim, a ilha manteve seu alto valor de mercado.

Com cerca de 650 acres, a propriedade reúne 21 quilômetros de águas azul-turquesa, faixas de areia branca e enseadas protegidas. Pontos elevados oferecem vista ampla para o Oceano Atlântico. A localização também é estratégica. Está a aproximadamente 200 quilômetros de Miami e perto de Nassau, capital das Bahamas.

Mercado de alto padrão

Atualmente, o imóvel está listado por uma empresa especializada em propriedades de luxo no arquipélago. O material de divulgação destaca a combinação entre isolamento e acesso facilitado.

A região conta com estrutura para receber jatos particulares, helicópteros e embarcações de grande porte.

Segundo representantes do setor imobiliário local, é raro encontrar uma ilha privada dessa dimensão praticamente preservada. O espaço permitiria desde a construção de um resort internacional até um retiro familiar reservado, sem comprometer a paisagem natural.

Decisão que muda os planos

Ao colocar Bonds Cay à venda, a cantora abre mão de um projeto que marcou uma fase de sua trajetória. O que começou como um sonho de criar um santuário artístico acabou se transformando em um ativo valorizado no mercado internacional.

Assim, a decisão representa mais do que uma negociação imobiliária. Envolve estratégia, mudança de prioridades e um patrimônio que dobrou de valor ao longo dos anos.