Um pequeno município do Espírito Santo se destaca em nível nacional pela alta produção de ovos. Localizada a cerca de 80 quilômetros de Vitória, Santa Maria de Jetibá produz mais de 100 unidades por segundo e ocupa o primeiro lugar no ranking brasileiro do setor.

A produção anual passa de 4 bilhões de ovos, volume que coloca o município à frente de tradicionais polos produtores do país e mantém sua liderança há vários anos.

Segundo a IstoÉ Dinheiro, um dos fatores que explicam esse desempenho é o clima. O município está situado em uma região de altitude, com temperaturas mais amenas, o que oferece boas condições para a criação de aves e contribui para a produtividade e qualidade da produção nas granjas.

O crescimento do setor também está ligado ao uso de tecnologia, já que produtores investem em estrutura e manejo eficiente, o que permite manter os níveis de produção altos ao longo do ano.

Importância econômica

A atividade avícola é uma das principais fontes de renda do município. Com ela, empregos diretos e indiretos são gerados, movimentando diferentes áreas da economia local, como transporte e fornecimento de insumos.