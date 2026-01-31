Santa Maria de Jetibá, na região central do Espírito Santo, tem o título da capital nacional do ovo há quase dez anos. Com pouco mais de 40 mil habitantes, o município produz, em média, 132 ovos por segundo, um desempenho que movimenta milhões de reais todos os anos.

Situada a aproximadamente 700 metros acima do nível do mar, Santa Maria de Jetibá se beneficia de um clima mais ameno em comparação a outras regiões do Espírito Santo. Essa característica é considerada ideal para a criação de galinhas voltadas à produção comercial, garantindo melhores índices de produtividade.

Segundo a Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), divulgada pelo IBGE, o município produziu 4,16 bilhões de ovos em 2024. O volume representa um crescimento de 9,3% em relação ao ano anterior, com um aumento de 354 milhões de unidades na comparação com 2023.

O desempenho de 2024 consolidou o município como o maior produtor de ovos do Brasil, com quase 1 bilhão de unidades a mais que o segundo colocado no ranking nacional, Bastos, no interior de São Paulo. Bastos produziu 3,24 bilhões de ovos no ano passado, registrando crescimento de 11,2% em relação ao período anterior, mas ainda insuficiente para retomar o primeiro lugar.

Presença de grandes empresas e dados de produção

A força produtiva do município atrai grandes nomes do agronegócio, como o empresário Ricardo Faria, CEO da Global Eggs. A empresa mantém em Santa Maria de Jetibá uma de suas 20 unidades de produção de ovos comerciais espalhadas pelo país.

No ranking estadual, São Paulo lidera a produção nacional de ovos, com 15,3 bilhões de unidades em 2024, o equivalente a 23,5% de toda a produção brasileira. Em seguida aparecem Paraná (9,6%), Minas Gerais (9,5%), Rio Grande do Sul (7,2%) e Espírito Santo (7,1%). Completam o top 10 os estados de Pernambuco, Santa Catarina, Ceará, Mato Grosso e Goiás.