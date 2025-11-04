Na cobertura do Brasil inteiro com seus caminhões iluminados, a Caravana de Natal da Coca‑Cola 2025 espalha magia e luzes festivas — mas o interior paulista quase ficou de fora. Apesar das grandes expectativas, o estado de São Paulo teve apenas três cidades confirmadas no roteiro: a capital, Campinas e Indaiatuba.

A decisão surpreendeu moradores de diversas regiões do interior, que esperavam ver de perto a famosa caravana. Tradicionalmente, o evento percorre várias cidades do país, levando apresentações, shows e a icônica visita dos caminhões iluminados, mas neste ano a logística parece ter privilegiado grandes centros urbanos.

O tour por São Paulo começa em Campinas no dia 12, às 17h30 (de Brasília), no Paulistão Atacadista (Av. Ruy Rodriguez, 554), Praça Profª Silvia Simões Magro e Praça Carlos Gomes. Também no dia 12, a Coca-Cola marcará presença na Tenda Atacado (Polo Shopping) e Parque Ecológico de Indaiatuba.

Já entre os dias 13 e 16, será a vez da capital paulista receber o evento. A caravana passará por regiões centrais e shoppings parceiros. Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte também já tem datas confirmadas.

Expectativa e logística: por que o interior paulista ficou de fora

A concentração da Caravana de Natal da Coca-Cola em apenas três cidades do estado evidencia os desafios logísticos de percorrer um território tão extenso como São Paulo. Enquanto Campinas, Indaiatuba e a capital paulista receberão o tour com caminhões iluminados, shows e atividades interativas, muitas cidades do interior ficaram de fora, deixando fãs e famílias que aguardavam o evento desapontados.

Apesar da frustração de quem esperava receber a caravana, a empresa reforça que o objetivo é alcançar o maior número possível de pessoas dentro de um calendário limitado. Ao mesmo tempo, outras regiões do país, principalmente no Nordeste, já têm datas confirmadas, mostrando que a distribuição do evento busca equilibrar a visita a grandes centros e a cidades de diferentes estados.