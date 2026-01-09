O Carnaval de 2026 será celebrado oficialmente na terça-feira, 17 de fevereiro, mas a programação da folia começa já no sábado (14). Apesar de ser um dos períodos mais esperados do ano, a data não é feriado nacional, com exceção de alguns estados, como o Rio de Janeiro, onde o Carnaval é considerado feriado por lei.
Datas do carnaval 2026:
- Sábado de carnaval, dia 14 de fevereiro
- Domingo de carnaval, dia 15 de fevereiro
- Segunda-feira de carnaval, dia 16 de fevereiro
- Terça-feira de carnaval, dia 17 de fevereiro
- Quarta-feira de Cinzas, dia 18 de fevereiro
Na maior parte do país, a segunda e a terça-feira de Carnaval são consideradas ponto facultativo, o que significa que a liberação do trabalho depende de decisão do empregador ou de acordos coletivos. Já a Quarta-feira de Cinzas, dia 18, costuma ter expediente reduzido, geralmente com início após o meio-dia, especialmente no setor público.
Por isso, quem pretende viajar ou aproveitar a folia deve se planejar com antecedência, conferindo se a empresa concede folga ou se será necessário negociar banco de horas ou férias. Organizar compromissos, transporte e hospedagem com antecedência pode garantir um Carnaval mais tranquilo — seja para descansar ou cair na festa.
A lista de feriados nacionais do Brasil em 2026
- 1º de janeiro (quinta-feira) — Confraternização Universal
- 3 de abril (sexta-feira) — Paixão de Cristo
- 21 de abril (terça-feira) — Tiradentes
- 1º de maio (sexta-feira) — Dia do Trabalho
- 7 de setembro (segunda-feira) — Independência do Brasil
- 12 de outubro (segunda-feira) — Nossa Senhora Aparecida
- 2 de novembro (segunda-feira) — Finados
- 15 de novembro (domingo) — Proclamação da República
- 20 de novembro (sexta-feira) — Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (sexta-feira) — Natal
Deixe um comentário