O Carnaval de Belo Horizonte não contará, em 2026, com o cortejo do Bloco da Anninha. O desfile, voltado ao público infantil e idealizado pela influenciadora digital e empresária Anna Clara Rios, estava previsto para acontecer na segunda-feira de Carnaval, no bairro Castelo, região da Pampulha. No entanto, o evento acabou sendo retirado da programação oficial.

Segundo informações repassadas pela assessoria da criadora de conteúdo, o cancelamento ocorreu em razão de um choque de agendas. A decisão foi comunicada às autoridades municipais responsáveis pela organização da festa, que optaram por excluir o bloco do calendário para evitar possíveis transtornos ao público.

Bloco reunia milhares de famílias na Pampulha

Criado por Anninha, que soma mais de 22 milhões de inscritos no YouTube e mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, o bloco se consolidou como uma alternativa de lazer para crianças e famílias durante a folia. A proposta era oferecer um ambiente lúdico e seguro, com músicas voltadas ao público infantil.

Na edição de 2024, o desfile atraiu cerca de 30 mil pessoas, tornando-se um dos eventos mais concorridos da região da Pampulha durante o Carnaval. A ausência do bloco em 2026 deve ser sentida principalmente por fãs da influenciadora e moradores da área.

Belotur confirma ajustes na programação

A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur) confirmou que o Bloco da Anninha foi retirado da programação oficial do Carnaval de 2026 como parte de ajustes logísticos. A medida, segundo apurado, buscou evitar conflitos de público e garantir melhor organização dos desfiles previstos para o mesmo período e local.

Carnaval de BH deve bater novos recordes

Mesmo com a baixa, o Carnaval de Belo Horizonte segue com expectativas elevadas. A capital mineira deve receber cerca de 6,5 milhões de foliões ao longo de 23 dias de programação, com mais de 600 desfiles espalhados pela cidade.

A festa também deve impulsionar a economia local, com impacto estimado em R$ 1 bilhão e a geração de mais de 20 mil empregos diretos e indiretos. A programação completa do Carnaval 2026 está disponível no Portal Belo Horizonte.