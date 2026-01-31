O mercado de mobilidade elétrica no Brasil se prepara para um avanço significativo nos próximos meses. Em março, Porto Alegre vai receber o primeiro carregador ultrarrápido de 480 kW em operação no país. O equipamento será instalado no hub Complexo do Futuro, na capital gaúcha, e representa um investimento de cerca de R$ 1,5 milhão, fruto da parceria entre Esquina do Futuro, WEG e Tupi.

Novo impulso para a infraestrutura elétrica

A chegada do carregador surge como resposta a um dos principais entraves para a popularização dos veículos elétricos no Brasil: a defasagem entre a evolução tecnológica dos automóveis e a rede nacional de recarga. Atualmente, muitos modelos de última geração têm seu desempenho limitado pela baixa potência das estações disponíveis no país.

Veículos com arquitetura elétrica de 800 volts, como o Porsche Taycan, por exemplo, são projetados para suportar recargas superiores a 200 kW. No entanto, a maior parte dos pontos de carregamento no Brasil opera com potência máxima em torno de 150 kW, o que impede que esses carros atinjam seu potencial total de eficiência.

Carregamento mais rápido e inteligente

Com a nova estação instalada no Rio Grande do Sul, esse cenário começa a mudar. O carregador de 480 kW conta com sistema de gerenciamento dinâmico de energia, capaz de distribuir a carga entre até quatro veículos simultaneamente ou direcionar toda a potência para um único automóvel compatível. Na prática, a expectativa é que uma bateria seja carregada de 10% a 80% em cerca de 15 minutos, tempo semelhante ao de um abastecimento convencional.

Experiência além da tomada

O projeto vai além da simples oferta de energia. O espaço foi pensado para funcionar como um ponto de conveniência, com áreas de descanso, acesso à internet e espaços expositivos, oferecendo mais conforto aos motoristas durante o período de recarga.

Plano de expansão pelo país

A Esquina do Futuro planeja ampliar rapidamente sua rede. A meta é colocar em funcionamento 150 estações de recarga rápida no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Distrito Federal até o fim do ano. São Paulo também está nos planos para 2026, embora os locais ainda não tenham sido divulgados.