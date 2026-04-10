Para famílias grandes, viagens podem se transformar em um desafio significativo, já que nem mesmo os carros, em muitos casos, se mostram uma alternativa viável devido à limitação de espaço para bagagens.

Só que, felizmente, é possível encontrar no mercado uma grande quantidade de veículos que, além de já proporcionarem mais conforto por conta de seu porte elevado, ainda oferecem um amplo espaço em seus porta-malas.

E de acordo com um ranking desenvolvido pelo portal Autoesporte, entre os diversos modelos disponíveis no mercado, destaca-se um lançamento da montadora sul-coreana Kia que é capaz de oferecer um espaço jamais visto anteriormente.

Trata-se do Kia Carnival, uma minivan de luxo com estilo inspirado em SUVs que, mesmo com todas as suas fileiras de bancos em uso, pode comportar cerca de 627 litros, sendo ideal para famílias que ficarão fora por um longo período.

Com assentos rebatidos, o carro apresenta um volume ainda maior, ultrapassando facilmente 2 mil litros. Dessa forma, o Kia Carnival também se destaca por sua versatilidade, mostrando-se extremamente eficaz para transportar diferentes tipos de carga.

Espaço amplo: conheça outros carros com porta-malas gigantescos

É relevante destacar que gigante da Kia está longe de ser acessível, considerando que seu preço inicial gira em torno de R$ 649.990. Contudo, ainda que veículos com essa capacidade interna não costumem apresentar valores reduzidos, é possível encontrar opções igualmente espaçosas com faixas de preço mais confortáveis, como:

Audi Q7 (740 litros): R$ 691.990;

R$ 691.990; Hyundai Palisade (704 litros): $ 449.990;

$ 449.990; Chevrolet Spin (710 litros): R$ 129.090.

Vale lembrar também que não são apenas carros de grande porte que oferecem muito espaço no porta-malas, uma vez que existem diversos compactos que se destacam pelo custo-benefício que oferecem. Alguns exemplos incluem:

VW Voyage (480 Litros);

Renault Logan (510 litros);

Fiat Grand Siena (520 litros);

Fiat Cronos (525 litros).