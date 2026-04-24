O Ford Fusion é um daqueles carros que impressionam à primeira vista pelo design sofisticado e aparência de veículo premium. Com visual moderno e acabamento refinado, muitos acreditam se tratar de um modelo muito mais caro do que realmente é — especialmente no mercado de usados, onde costuma apresentar forte desvalorização.

Produzido entre 2005 e 2020 pela Ford Motor Company, o modelo foi desenvolvido para competir no segmento de sedãs médios globais. Ao longo dos anos, conquistou espaço em diversos mercados graças ao equilíbrio entre conforto, tecnologia e desempenho, sendo bastante popular também no Brasil.

Um dos pontos fortes do Fusion sempre foi sua variedade de motorização, incluindo opções turbo EcoBoost e versões híbridas, que entregavam bom consumo de combustível aliado a uma condução suave. Além disso, o modelo se destacou por trazer tecnologias avançadas, como assistentes de condução, sistema multimídia SYNC e recursos de segurança que eram incomuns no segmento na época.

Apesar de todas essas qualidades, o modelo sofre com uma desvalorização acentuada ao longo dos anos. Isso acontece por fatores como custo de manutenção, consumo em algumas versões e o próprio fim da produção do sedã, o que impacta diretamente sua procura no mercado.

Tecnologia e conforto não evitam queda rápida no valor de mercado

Mesmo sendo um carro completo, o Ford Fusion enfrenta dificuldades para manter seu valor com o passar do tempo. A saída da Ford Motor Company do segmento de sedãs em alguns mercados e a preferência crescente por SUVs também contribuíram para reduzir o interesse pelo modelo.

Por outro lado, essa desvalorização pode ser vista como vantagem para quem busca um carro confortável e tecnológico por um preço mais acessível. No mercado de usados, o Fusion acaba se tornando uma opção atrativa, oferecendo itens de categoria superior por valores abaixo de concorrentes diretos.