O Renault Kwid foi considerado um dos melhores carros do ano. O modelo se destaca por unir economia e praticidade, conquistando tanto quem dirige na cidade quanto quem precisa de um carro versátil para o dia a dia.

O veículo chama atenção por ser pequeno, mas com espaço suficiente para a família e pequenas viagens. Seu porta-malas comporta até 290 litros, ideal para compras ou bagagens leves, sem comprometer o conforto de quem está dentro do carro.

Desempenho e economia

O motor 1.0 Flex de 70 cv garante desempenho adequado para a cidade, e um dos grandes destaques do Kwid é o consumo: ele faz, em média, 12,8 km/l na cidade e 15,6 km/l na estrada, garantindo economia no dia a dia.

Conforto e tecnologia

Mesmo sendo um carro compacto, o Kwid conta com itens importantes como direção elétrica, ar-condicionado, sistema multimídia e airbags frontais, o que o tornam mais seguro e agradável.

Custo-benefício

O Kwid se posiciona como uma opção acessível no mercado, com preços que variam entre R$ 60 mil e R$ 80 mil, dependendo da versão e do estado do veículo. É uma escolha perfeita para quem busca economia, manutenção fácil e um carro confiável para a rotina urbana.