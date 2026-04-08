O craque Neymar voltou a chamar atenção fora dos gramados ao adquirir um carro de luxo avaliado em quase R$ 8 milhões. O modelo escolhido foi o Ferrari Purosangue, um dos veículos mais exclusivos do mundo e que carrega ligação direta com a tradição da marca nas pistas, incluindo sua histórica presença na Fórmula 1.

O carro pertence à fabricante italiana Ferrari, que também é dona da tradicional equipe Scuderia Ferrari, considerada a mais antiga e vitoriosa da categoria. Isso faz com que o veículo adquirido por Neymar não seja apenas um SUV de luxo, mas também um produto diretamente ligado a uma das marcas mais icônicas do automobilismo mundial.

A Ferrari Purosangue é o primeiro SUV da história da marca e impressiona pelos números: são cerca de 725 cavalos de potência, além de um conjunto de tecnologia e desempenho que a coloca entre os carros mais desejados do planeta. O modelo chegou ao Brasil em 2023 e teve fila de espera de até dois anos, evidenciando o alto nível de exclusividade.

Além do valor elevado, o carro também se destaca pelo design sofisticado e pelas personalizações exclusivas escolhidas pelo jogador, como a cor preta com detalhes em vermelho metálico. A aquisição reforça o estilo de vida luxuoso de Neymar, que já possui outros veículos de alto padrão, consolidando uma coleção digna de estrelas do esporte e também das pistas.

Coleção de luxo inclui modelos raros e superesportivos

Além do recém-adquirido Ferrari Purosangue, Neymar possui uma coleção impressionante de carros que reúne alguns dos modelos mais desejados do mundo. Entre eles está o Lamborghini Huracán, conhecido pelo desempenho extremo e design agressivo, além de modelos da Audi e da Porsche, que reforçam o gosto do jogador por veículos de alta performance.

Outro destaque da garagem do craque é o Maserati MC12, considerado uma verdadeira raridade no mundo automotivo, além de um Bentley Continental GT, que combina sofisticação e potência. A diversidade de modelos mostra que Neymar não apenas investe em carros caros, mas também busca exclusividade e variedade.