Um novo estudo vem chamando atenção para um problema pouco discutido nos carros elétricos — e que não está ligado às baterias. Segundo reportagem do portal Catraca Livre, o verdadeiro desafio pode estar em um componente interno essencial: os ímãs utilizados nos motores elétricos, que podem perder eficiência quando expostos a altas temperaturas.

De acordo com a publicação, esses ímãs são fundamentais para o funcionamento do motor, já que ajudam a gerar o movimento do veículo. No entanto, em situações de calor excessivo — como longas viagens, uso intenso ou exposição ao sol — esses componentes podem sofrer desmagnetização parcial, reduzindo o desempenho do carro.

Esse fenômeno ocorre porque o calor altera a estrutura molecular dos materiais magnéticos, comprometendo sua capacidade de gerar força e torque. Ainda segundo a matéria, se o sistema de resfriamento não for eficiente o suficiente, o problema pode afetar diretamente a performance do veículo ao longo do tempo.

Apesar disso, especialistas apontam que o problema ainda está sendo estudado e não significa um risco imediato generalizado. A indústria automotiva já trabalha em soluções para melhorar o controle térmico dos motores elétricos, buscando evitar esse tipo de falha e garantir maior durabilidade dos componentes.

Calor surge como novo desafio para veículos elétricos

A discussão reforça que, além das baterias, outros elementos dos carros elétricos também exigem atenção quando o assunto é temperatura. Em regiões mais quentes, o impacto do calor pode ser ainda mais relevante, afetando diferentes partes do sistema mecânico e eletrônico.

Com isso, montadoras têm investido em tecnologias de resfriamento mais eficientes e novos materiais para minimizar os efeitos térmicos. A tendência é que, com o avanço das pesquisas, esses desafios sejam reduzidos, tornando os carros elétricos ainda mais confiáveis no futuro.