O Bugatti Chiron deixou de ser o carro mais caro do Brasil. Isso porque uma das apenas 99 unidades do Pagani Utopia chegou ao país pela primeira vez. Segundo informações da Autoesporte, o superesportivo de impressionantes 864 cv custou cerca de R$ 60 milhões e foi adquirido por importação direta pela Paíto Motors.

A estreia do Pagani Utopia em solo brasileiro ocorreu no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, na última terça-feira (4), quando o veículo foi retirado de um caminhão. Apenas um exemplar foi vendido no país, destinado a um colecionador cuja identidade permanece em sigilo e que é conhecido apenas pelo pseudônimo “Júnior”.

Antes do Utopia, outro modelo da Pagani já havia desembarcado no Brasil: o Huayra R, que chegou a ser flagrado no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). Porém, por não ser homologado para uso urbano, ele não pode ser emplacado. Agora, ambos os superesportivos da marca italiana estão no autódromo.

Detalhes sobre o Pagani Utopia

O Utopia é equipado com um motor V12 biturbo de 6.0 litros, desenvolvido especialmente pela divisão de performance da Mercedes‑AMG para a Pagani Automobili. Esse motor entrega 864 cv (635 kW) a 6.000 rpm e um torque monumental de 1.100 Nm entre 2.800 e 5.900 rpm.

O peso “seco” (sem fluídos como combustível ou óleo) é de aproximadamente 1.280 kg, graças ao uso intensivo de materiais avançados como carbono-titânio no chassi (monocoque) e fibra de carbono nas carrocerias.

Transmissão traseira (tração traseira) — pode vir com câmbio manual de 7 marchas ou com caixa automatizada manual de 7 marchas (desenvolvida pela Xtrac).

A suspensão é independente, com braços duplos (double wishbone) e amortecedores com controle eletrônico, visando combinar desempenho e dirigibilidade.

Freios de alto desempenho: discos de freio ventilados de cerâmica/carbono, com pinças robustas da Brembo — garantindo frenagens competentes mesmo com toda a potência.