Motoristas de aplicativo que buscam economia têm um motivo para comemorar: o Fiat Mobi, conhecido por gastar pouco combustível e ter manutenção barata, teve seu preço reduzido em R$ 15.000. Com isso, ficou mais barato e mais atraente para quem quer um carro econômico para trabalhar.

Mesmo na versão mais simples, o Mobi tem motor 1.0 Firefly e câmbio manual de cinco marchas. Isso significa que o veículo roda bem na cidade, consome pouco e é fácil de cuidar. Para quem faz Uber ou outros apps isso faz uma baita diferença no final do mês, já que gasta menos com combustível e manutenção.

Conforto e itens básicos

A versão básica, chamada de Like, já vem com direção elétrica, ar-condicionado, freios ABS com EBD e controle de estabilidade. Além disso, o carro fica mais prático para passageiros, pois há vidros e travas elétricas, e em caso de transporte de pequenas cargas, o banco traseiro que pode ser rebatido.

Visual e tecnologia

O Mobi também recebeu mudanças no visual, como faróis com máscara negra e para-choques redesenhados, deixando o carro mais moderno. Quem quiser mais conforto e tecnologia pode optar pela versão intermediária, que inclui central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay e volante multifuncional.