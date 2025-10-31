É frustrante quando você espera anos por um carro dos sonhos e, no ápice da escolha, ele deixa de ser produzido. Isso acontece com certa frequência, motivado por fatores como queda nas vendas, difícil revenda, variação excessiva de preços ou mesmo pela necessidade da montadora renovar seu portfólio. A seguir, veja três modelos que foram oficialmente descontinuados no Brasil — todos com história e apelo junto aos consumidores.

Renault Stepway

Um dos destaques da Renault no segmento de hatches aventureiros, o Stepway saiu de linha no mercado brasileiro no início de 2025. A marca havia comunicado que o modelo deixaria de ser fabricado enquanto fazia ajustes estratégicos em sua linha de produção. O fim da produção marca o encerramento da presença da família Sandero/Stepway no país, segundo a própria empresa.

Volkswagen Polo GTS

A versão esportiva do Polo também deixa de figurar na produção nacional. A Volkswagen confirmou que o Polo GTS será descontinuado no Brasil, como parte de uma estratégia para dar lugar ao Nivus GTS — um SUV com apelo esportivo que representa a nova aposta da marca. Fabricado em São Bernardo do Campo (SP), o Polo GTS encerra cerca de cinco anos de presença no mercado brasileiro.

Toyota Yaris (hatch e sedã)

Por fim, a Toyota encerrou a produção dos modelos Yaris hatch e Yaris sedã no Brasil. Em 2024, a marca anunciou que deixaria de fabricar esses veículos localmente, focando em outros segmentos e mercados de exportação. Embora o nome ainda possa aparecer em catálogos até o fim dos estoques, a produção no país foi oficialmente encerrada.

Para quem tinha o sonho de adquirir um desses modelos, a opção agora se limita ao mercado de usados. Esses carros ainda mantêm apelo por conta de sua história, mas é importante considerar questões como disponibilidade de peças, valor de revenda e suporte técnico antes de fechar negócio.