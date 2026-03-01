Um dos modelos de carro mais populares do país, o Chevrolet Onix, chama atenção pelas vendas. Só em 2025, foram mais de 52 mil unidades vendidas. Porém, a diferença de preço do modelo no Brasil e em outros países é grande.

Enquanto a versão de entrada 0 km parte de R$ 101.790 no mercado brasileiro, anúncios no Paraguai, por exemplo, indicam valores próximos de US$ 17.990, algo em torno de R$ 61.990 na conversão direta.

A diferença quase ultrapassa os R$ 40 mil, mesmo se tratando de um veículo produzido na mesma fábrica brasileira e com características técnicas semelhantes.

O que pesa no bolso do brasileiro

Um dos principais fatores por trás dessa diferença é o conjunto de tributos cobrados no Brasil. Impostos federais e estaduais elevam o preço final do veículo. Além disso, entram na conta também os custos logísticos, margens de concessionárias e despesas operacionais que variam conforme o estado. Tudo isso contribui para que o valor fique bem maior.

Foto: Divulgação/Chevrolet

Cenário diferente no Paraguai

No país vizinho, especialmente em cidades próximas à fronteira, a estrutura tributária é mais enxuta. Com menos encargos e políticas fiscais, o preço final acaba sendo reduzido. Embora o carro seja fabricado no Brasil e exportado, o regime de tributação aplicado influencia diretamente no valor apresentado ao consumidor paraguaio.

Vale a pena comprar fora?

Apesar da diferença atrativa, trazer um veículo comprado fora para o Brasil envolve uma série de exigências legais. É necessário pagar tributos de importação, cumprir normas de nacionalização e regularizar a documentação junto aos órgãos competentes. Sem esses procedimentos, o automóvel não pode circular de forma legal no país.