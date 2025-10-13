Nove meses após a morte de Silvio Santos, uma nova mensagem psicografada atribuída a Chacrinha (1917–1988) voltou a gerar comentários nas redes sociais. O texto, divulgado no canal “O Espiritualista”, descreve uma suposta comunicação espiritual do “Velho Guerreiro” com o fundador do SBT e traz relatos de dor e aprendizado no plano espiritual.

Acolhimento e reencontro no plano espiritual

Na carta, Chacrinha relata ter sido acolhido após sua morte em 1988, vítima de um infarto. Segundo o texto, ele teria recebido cuidados em “hospitais espirituais”, onde compreendeu o processo de transição entre a vida e a morte. Em outro trecho, o comunicador menciona um reencontro com Silvio Santos, com quem travou uma histórica disputa por audiência na televisão brasileira.

De acordo com o relato, o apresentador teria sido visto “acorrentado” e cercado por espíritos descritos como “zombeteiros e cruéis”. O texto classifica a cena como um “espetáculo de sofrimento” e diz que o episódio teria causado profunda tristeza no espírito de Chacrinha.

“Silvio foi lançado no Umbral”, diz o texto

A mensagem afirma que Silvio Santos estaria em uma dimensão espiritual chamada “Umbral”, onde passaria por um processo de aprendizado. A razão, segundo o texto, seria a resistência do apresentador em aceitar a figura de Jesus Cristo. Silvio, vale lembrar, era judeu e morreu em 2023, vítima de uma broncopneumonia.

A carta psicografada enfatiza que o sofrimento do empresário não seria uma punição, mas parte de um processo de evolução espiritual. O espírito de Chacrinha relata, ainda, que ora por Silvio todas as noites, pedindo a Deus que ele “aceite a luz de Jesus” e encontre paz.

A suposta comunicação entre os dois ícones da televisão brasileira dividiu opiniões entre seguidores do espiritismo e fãs do apresentador, reacendendo o debate sobre a vida após a morte.