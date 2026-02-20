A nova fase de Casa do Dragão já começou a ganhar forma. A produção divulgou o primeiro pôster oficial da terceira temporada com a frase “Do fogo vem a escuridão”, indicando que o clima da trama ficará ainda mais sombrio. Também foi confirmado que os episódios inéditos chegam em junho na plataforma HBO Max.

A expectativa cresce porque a história entra justamente no momento mais explosivo da disputa pelo Trono de Ferro.

A raiz da guerra entre os Targaryen

Ambientada cerca de dois séculos antes dos acontecimentos de Game of Thrones, a série mostra o início da crise que abalou a dinastia Targaryen.

O reinado de Viserys I parecia tranquilo quando ele nomeou sua filha Rhaenyra como herdeira oficial. Porém, a decisão passou a ser questionada após o casamento do rei com Alicent Hightower, o que fortaleceu outro núcleo de poder dentro da corte.

Com o nascimento de Aegon II, a tensão política deixou de ser apenas um incômodo e virou uma ameaça real à sucessão.

Conflito declarado em Westeros

A segunda temporada mostrou que o rompimento entre os grupos foi definitivo. De um lado, os apoiadores de Rhaenyra. Do outro, os que defendem Aegon como legítimo rei.

A rivalidade, conhecida como Dança dos Dragões, deixou de ser apenas disputa estratégica e se transformou em guerra aberta, envolvendo alianças, traições e batalhas com dragões.

A terceira temporada deve aprofundar esse confronto e apresentar consequências ainda mais drásticas para os Sete Reinos.

Quantas temporadas terá a série?

Além da estreia confirmada para meados de 2026, já está definido que a produção será encerrada na quarta temporada, prevista para 2028. Com isso, os próximos capítulos serão decisivos para conduzir a narrativa ao seu desfecho.

Casa do Dragão continua expandindo o universo que conquistou o público, agora apostando em um cenário cada vez mais sombrio e marcado por confrontos inevitáveis.