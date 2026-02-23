Depois de quatro anos, o volante Casemiro pode deixar o elenco do time inglês Manchester United, uma vez que ele decidiu não renovar seu contrato, que chega ao fim em junho deste ano.

Até o momento, o futuro do jogador ainda permanece incerto. Entretanto, de acordo com fontes, o brasileiro deve aparecer em futuras disputas da Copa Libertadores muito em breve por conta de negociações recentes.

Isso porque durante uma visita à cidade de Miami, nos Estados Unidos, Casemiro teria se reunido com a diretoria do Inter Miami, a famosa equipe da Major League Soccer (MLS), para discutir sobre uma possível transferência.

E vale lembrar que, em entrevista ao portal ge no mês passado, o presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), Alejandro Domínguez, afirmou ter interesse em incluir equipes da MLS e da Liga MX na Libertadores.

Sendo assim, caso as negociações envolvendo Casemiro avancem e um acordo seja firmado para que clubes como o Inter Miami sejam incluídos no torneio, o meio-campista terá a oportunidade de brilhar em um dos eventos esportivos mais prestigiados do continente sul-americano.

Além da MLS: outras opções de Casemiro

Embora a vaga no Inter Miami pareça ser a opção mais vantajosa para o futuro de Casemiro, é importante lembrar que não faltam alternativas para o jogador, que se tornou um ícone no futebol europeu. Dentre as principais possibilidades, estão: