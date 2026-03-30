Consumida principalmente no verão, a melancia é uma fruta amplamente apreciada por sua polpa doce, suculenta e refrescante, e geralmente é consumida in natura ou usada em sucos, sobremesas ou saladas.

Sua casca, por outro lado, geralmente acaba sendo descartada, uma vez que muitas pessoas acreditam que ela não possua nenhum tipo de benefício. Contudo, assim como a polpa, ela também é rica em nutrientes e pode fazer muito bem à saúde.

Inclusive, as grandes concentrações de vitaminas do complexo B e C, de minerais, como potássio e magnésio e antioxidantes, como o licopeno, tornam a casca da melancia um aliado fundamental para aprimorar diferentes funções do organismo.

Entre seus principais benefícios, o alimento pode auxiliar no combate à retenção de líquidos, na prevenção de problemas cardiovasculares e no fortalecimento do sistema imunológico. E a melhor forma de consumi-lo, por sua vez, é por meio de um chá, que deve ser preparado da seguinte maneira:

Lavar bem a casca da melancia e, posteriormente, remover a camada externa;

Cortar os pedaços restantes em cubos;

Ferver cerca de 500 ml de água com duas colheres de sopa da casca picada;

Deixar ferver por 5 a 10 minutos;

Tampar, esperar amornar, coar e beber;

Para aprimorar o sabor da bebida, acrescentar limão, hortelã ou gengibre.

Quantidade limitada: chá de melancia deve ser consumido com moderação

Mesmo se destacando pelas vantagens que pode oferecer à saúde, o chá de melancia precisa ser consumido de forma moderada, pois o consumo excessivo pode causar perda de sais minerais.

Estima-se que a ingestão de cerca de 200 a 400 ml, de três a quatro vezes por semana, seja suficiente para aproveitar os benefícios da bebida sem risco de sobrecarregar o organismo.

Já no caso de gestantes, lactantes, pessoas com problemas renais ou com elevada sensibilidade intestinal, recomenda-se a consulta a um médico antes do consumo desse tipo de chá.