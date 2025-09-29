A canela é uma especiaria muito usada na culinária, seja em pratos doces ou salgados. Além de dar sabor, quando preparada em forma de chá se torna uma aliada para quem busca hábitos mais saudáveis. Rica em compostos bioativos, a bebida concentra efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios e também termogênicos.

Propriedades que favorecem a saúde

Com apenas seis calorias por xícara, o chá de canela é indicado para quem deseja emagrecer ou melhorar o controle da glicemia. Estudos apontam que substâncias presentes na especiaria, como polifenóis e chalconas, podem atuar de maneira semelhante à insulina, ajudando a transportar o açúcar do sangue para os tecidos e reduzindo a resistência à insulina.

Outro ponto de destaque é o cinamaldeído, responsável pelo efeito termogênico. Esse composto aumenta a produção de calor no corpo e eleva o gasto energético, estimulando o metabolismo e colaborando para a perda de peso.

Outros benefícios conhecidos

Além do efeito na glicemia e no metabolismo, o chá de canela contribui para o fortalecimento do sistema imunológico graças à sua ação antimicrobiana e anti-inflamatória. A bebida também auxilia na digestão, reduz desconfortos abdominais e pode ajudar a aliviar dores menstruais, além de controlar o fluxo intenso durante o ciclo.

Como preparar a infusão

Ingredientes:

1 pau de canela

300 ml de água

Modo de preparo: leve a água ao fogo com a canela em pau e deixe ferver. Depois, aguarde cerca de 10 minutos para amornar, coe e beba. A recomendação é não ultrapassar uma xícara a cada oito horas.

Cuidados no consumo

Apesar dos benefícios, o chá de canela deve ser consumido com cautela. Gestantes não devem ingerir a bebida, já que pode estimular contrações uterinas e aumentar o risco de aborto. Pessoas com problemas gastrointestinais ou alergia à especiaria também precisam evitar. Em excesso, a cumarina, presente na canela, pode causar danos ao fígado.