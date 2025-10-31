O Bolsa Família, principal programa de transferência de renda do país, passou por ajustes importantes em 2025, e um deles acendeu o alerta entre os beneficiários: a chamada “fase de suspensão”. Essa etapa pode interromper o pagamento por até 12 meses e, se as pendências não forem resolvidas, levar ao cancelamento definitivo do benefício.

Pequenos descuidos, como não atualizar o Cadastro Único ou faltar aos compromissos de saúde e educação, podem ser suficientes para que o nome da família entre nessa fase de bloqueio temporário.

O que é a fase de suspensão

A suspensão ocorre quando o beneficiário deixa de cumprir as regras básicas do programa — chamadas de condicionalidades. Elas incluem manter a frequência escolar de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, garantir a vacinação e o acompanhamento médico de gestantes e crianças, além de participar das consultas de pré-natal.

Durante o período de suspensão, o pagamento é interrompido e o aviso é enviado pelo aplicativo Bolsa Família, Caixa Tem ou no extrato bancário. O cartão continua válido, mas os valores deixam de ser depositados até que as pendências sejam resolvidas.

Prazo e cancelamento

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), o bloqueio pode durar até 12 meses. Se nesse prazo as irregularidades não forem corrigidas, o benefício é cancelado de forma permanente. As principais causas incluem falhas no Cadastro Único, ausência em compromissos de saúde e educação ou fornecimento de informações incorretas.

Como evitar a perda do benefício

Manter o cadastro sempre atualizado, garantir a presença das crianças na escola, levar gestantes e bebês às consultas médicas e acompanhar os aplicativos do programa são atitudes fundamentais para evitar a suspensão.

Caso o benefício já esteja bloqueado, a recomendação é procurar o CRAS mais próximo, apresentar os comprovantes exigidos e solicitar a reativação.

A fase de suspensão serve como um aviso: o Bolsa Família continua sendo um importante apoio financeiro, mas exige comprometimento e responsabilidade para que o auxílio chegue a quem realmente precisa.