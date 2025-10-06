A rodada perfeita existe? Para os torcedores do Palmeiras a resposta é sim! Além de vencer o clássico frente ao São Paulo pelo placar de 3 a 0 em pleno Estádio do Morumbis, o Alviverde ainda viu seus principais concorrentes ao título do Brasileirão tropeçarem. Enquanto o Cruzeiro apenas empatou com o Sport, o Flamengo foi superado pelo Bahia.
Com os resultados, o Palmeiras não só voltou à liderança da competição como viu suas chances de título alcançarem 66%, segundo cálculos do portal ge.globo. Antes ‘favorito’ ao troféu, o Flamengo viu suas chances caírem de 41,34% para 25,35%. Já o Cruzeiro, que antes tinha 12,54%, agora aponta apenas 4,06 pontos percentuais.
Apenas outros três clubes ainda possuem chances mínimas de alcançar a taça do Brasileirão: Botafogo (0,1%), Bahia (0,05%) e Mirassol (0,02%). Com a virada sobre o São Paulo neste domingo (5), o Palmeiras chegou aos 55 pontos conquistados, mesma pontuação do Flamengo. O Alviverde, no entanto, tem um jogo a menos que o rival carioca.
No próximo sábado (11), o time comandado pelo técnico Abel Ferreira recebe o Juventude, em jogo atrasado da 12ª rodada, e terá a chance de ampliar sua vantagem. O clássico entre Flamengo e Palmeiras acontece ainda este mês, no dia 19, e já ganhou ares de decisão. O duelo terá o Estádio do Maracanã como palco.
Os jogos da 27ª rodada do Brasileirão
- 04/10, 18h30 – Fluminense 3 x 0 Atlético-MG
- 04/10, 18h30 – RB Bragantino 1 x 0 Grêmio
- 04/10, 18h30 – Internacional 2 x 0 Botafogo
- 04/10, 21h00 – Corinthians 3 x 0 Mirassol
- 05/10, 16h00 – Vasco da Gama 4 x 3 Vitória
- 05/10, 16h00 – São Paulo 2 x 3 Palmeiras
- 05/10, 18h30 – Bahia 1 x 0 Flamengo
- 05/10, 18h30 – Juventude 1 x 2 Fortaleza
- 05/10, 20h30 – Cruzeiro 1 x 1 Sport Recife
- 05/10, 20h30 – Ceará 3 x 0 Santos
