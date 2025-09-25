Lançado em agosto de 2025, o modelo GPT-5, desenvolvido pela OpenAI, já começa a provocar mudanças no setor financeiro. A nova versão da inteligência artificial chamou atenção pela capacidade de sugerir estratégias de investimento, indo além de orientações genéricas. Em testes recentes, a tecnologia montou carteiras diversificadas com potencial de crescimento acelerado em pouco tempo.

O jornalista Thomas Smith, do portal Fast Company, realizou um experimento aplicando US$ 500 (cerca de R$ 2,6 mil) e acompanhou o desempenho da ferramenta.

Resultados surpreendentes em pouco tempo

Diferente de métodos tradicionais, o GPT-5 indicou a aplicação em empresas emergentes de diferentes setores, entre elas Palantir, AppLovin e Agios Pharmaceuticals. Em apenas duas semanas, a carteira montada com base nas sugestões da IA apresentou retorno de 10%. O resultado colocou a tecnologia em evidência como alternativa ousada às práticas conservadoras de investimento.

Como a IA faz as escolhas

A força do GPT-5 está na capacidade de analisar, em poucos segundos, grandes volumes de dados financeiros e tendências de mercado. Essa leitura permite identificar empresas ligadas a setores de expansão, como inteligência artificial, biotecnologia e saúde. Foi o caso da Palantir, impulsionada pelo crescimento de soluções em IA, e da Agios Pharmaceuticals, em função de inovações médicas.

Ainda assim, especialistas alertam que a estratégia apresentada pelo modelo tem perfil agressivo e pode não se adequar a investidores que buscam estabilidade. Enquanto métodos clássicos priorizam segurança, a IA tende a apostar em oportunidades de maior risco.

Potencial e limitações

A presença de ferramentas de inteligência artificial promete alterar a forma como investidores iniciantes e profissionais avaliam o mercado. Com análises rápidas e detalhadas, os assistentes digitais vêm ganhando espaço como recurso de apoio.

Entretanto, o GPT-5 não é infalível. Por não captar nuances subjetivas, como decisões políticas ou movimentações inesperadas de mercado, a IA deve ser usada como complemento, e não substituição, ao olhar humano. A recomendação, segundo analistas, é de que investidores mantenham cautela: confiar totalmente na máquina pode ser tão arriscado quanto ignorar suas análises.