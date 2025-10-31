A fabricante Duas Rodas Industrial S.A. anunciou nesta terça-feira (28) uma ação preventiva para retirar de circulação diversos produtos alimentícios de seu portfólio. A decisão partiu da própria empresa, sem determinação da Anvisa ou de qualquer outra autoridade sanitária. O motivo é a ausência de informações completas sobre ingredientes que podem causar alergias em alguns rótulos.

O recolhimento inclui mais de 80 itens, entre chocolates ao leite e brancos, coberturas, recheios para confeitaria e produtos das linhas Mix e Selecta. Segundo comunicado da companhia, a medida tem caráter voluntário e busca garantir a segurança dos consumidores que dependem de informações corretas nos rótulos para evitar riscos à saúde.

Erro de rotulagem e ação preventiva

Durante uma verificação interna, a empresa identificou embalagens que não traziam os alertas obrigatórios sobre a presença de alergênicos, embora esses ingredientes constassem na composição. Para evitar qualquer incidente, a Duas Rodas decidiu agir antes de qualquer sanção regulatória, suspendendo a produção, distribuição e venda dos lotes afetados.

A empresa destacou que o recolhimento é uma medida de precaução e reafirmou o compromisso com a transparência e a confiança do público. Em nota, informou que está trabalhando para corrigir as embalagens e restabelecer a comercialização assim que as exigências de rotulagem forem atendidas.

Orientações aos consumidores

A Duas Rodas orienta que os consumidores interrompam o uso dos produtos listados e entrem em contato com o serviço de atendimento ao cliente para devolução, substituição ou reembolso. Até o momento, não há registros de reações adversas relacionadas aos produtos recolhidos.

O episódio reforça a importância de ler atentamente as informações nos rótulos, especialmente para pessoas com alergias alimentares. Mesmo marcas conhecidas estão sujeitas a falhas, e a atenção do consumidor é fundamental para garantir a segurança no consumo.