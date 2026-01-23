No Memórias do Diário de hoje vamos relembrar um dos fenômenos naturais mais extraordinários já detectados pela ciência: em setembro de 2023, um colapso gigantesco de montanha em um fiorde remoto da Groenlândia desencadeou um megatsunami que oscilou por dias, gerando vibrações sentidas em todo o planeta.

A massa de aproximadamente 25 milhões de metros cúbicos de rocha e gelo despencou para dentro do Dickson Fjord, criando uma onda de até 200 metros de altura que continuou a “bater” contra as paredes estreitas do fiorde por nove dias, produzindo um padrão de vibração global que intrigou cientistas até ser explicado por essa combinação única de deslizamento e movimento prolongado da água.

O evento chamou a atenção da comunidade científica internacional justamente pela duração e pela intensidade incomuns. Sensores sísmicos espalhados pelo mundo registraram um sinal rítmico e persistente, diferente de terremotos tradicionais, que levou meses até ser corretamente interpretado.

Groenlândia

A explicação só foi possível após análises detalhadas de dados sísmicos, imagens de satélite e modelos computacionais, que apontaram o deslizamento de rocha e gelo como o gatilho do fenômeno. Segundo os pesquisadores, o colapso está diretamente ligado ao aquecimento global, que tem acelerado o derretimento de geleiras e enfraquecido encostas na Groenlândia.

O recuo do gelo retirou uma espécie de “suporte natural” da montanha, facilitando o desmoronamento. O caso reforça o alerta de que mudanças climáticas não provocam apenas elevação do nível do mar, mas também eventos extremos capazes de gerar impactos globais, mesmo quando ocorrem em regiões remotas do planeta.

Um alerta sísmico vindo do Ártico

O fenômeno registrado na Groenlândia revelou como eventos locais podem produzir efeitos globais. A vibração contínua da Terra por nove dias mostrou que colapsos de grande escala, mesmo longe de áreas povoadas, têm potencial para alterar sistemas naturais em níveis planetários, ampliando o interesse científico sobre regiões até então consideradas estáveis.

Além disso, o episódio reforça a necessidade de monitoramento constante em áreas polares. Com o avanço do aquecimento global, deslizamentos, tsunamis em fiordes e outros eventos extremos tendem a se tornar mais frequentes, exigindo atenção redobrada de pesquisadores e autoridades para compreender riscos futuros e antecipar possíveis impactos ambientais e humanos.