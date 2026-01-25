A morte de um parceiro costuma ser acompanhada por luto e reorganização emocional, mas também pode trazer um impacto financeiro inesperado. Em muitos casos, a partilha de bens revela um cenário bem diferente do que o viúvo ou a viúva imaginavam ao longo de anos de convivência. A combinação entre regras legais e o regime patrimonial escolhido durante a união pode resultar em perda de patrimônio e até em dificuldades para manter o padrão de vida.

Separação total de bens e efeitos na sucessão

No regime de separação convencional de bens, definido por pacto antenupcial, cada cônjuge mantém patrimônio próprio durante o casamento. O que costuma surpreender é que, na sucessão, o cônjuge sobrevivente pode não participar da herança se existirem filhos ou pais do falecido. Na prática, o viúvo permanece apenas com os bens registrados em seu nome, enquanto o patrimônio construído pelo outro é destinado aos herdeiros.

Comunhão parcial e limites da meação

Mais comum no Brasil, a comunhão parcial garante metade dos bens adquiridos durante o casamento. No entanto, imóveis, aplicações e outros bens obtidos antes da união ou por herança e doação não entram nessa divisão. Assim, mesmo após anos de convivência, o cônjuge sobrevivente pode não ter direito sobre parte relevante do patrimônio, especialmente quando há filhos disputando a herança.

Mudanças em debate no Código Civil

Propostas de alteração na legislação civil têm levantado preocupação entre especialistas. Algumas sugestões retiram o cônjuge da condição de herdeiro necessário em determinadas situações. Caso avancem, essas mudanças podem limitar ainda mais o acesso do viúvo à herança, restringindo seus direitos apenas à meação, quando existente.

União estável sem registro formal

A ausência de um contrato de união estável em cartório também pode gerar insegurança. Sem documentos, o companheiro sobrevivente precisa comprovar judicialmente a existência da união e o esforço comum para adquirir bens, o que pode resultar em longas disputas e risco de não receber nada.

Direito de moradia nem sempre é garantido

O direito real de habitação assegura, em tese, a permanência do viúvo no imóvel do casal. Contudo, esse direito pode ser questionado em determinadas circunstâncias, especialmente quando o bem era de propriedade exclusiva do falecido antes da união, abrindo espaço para conflitos com outros herdeiros.