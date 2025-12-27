O Brasil é conhecido por ter grandes cidades, regiões metropolitanas cheias de prédios e milhões de moradores circulando todos os dias. Ainda assim, o país também guarda realidades bem diferentes, com municípios pequenos, silenciosos e fora do radar da maioria da população.

Em meio a tantos centros urbanos movimentados, existe uma cidade brasileira que chama atenção justamente pelo oposto. Ela tem tão poucos moradores que sua população é menor do que a de muitos bairros da capital paulista, despertando curiosidade sobre como funciona o dia a dia em um lugar assim.

A cidade brasileira com menos moradores do país

A cidade menos populosa do Brasil é Serra da Saudade, localizada no interior de Minas Gerais. Dados do Censo de 2022 do IBGE apontaram que o município tinha 833 habitantes. Já em levantamentos mais recentes, feitos em 2024, esse número caiu levemente para cerca de 831 moradores, resultado de mais óbitos do que nascimentos.

Esse total é inferior à população de muitos bairros de São Paulo, onde algumas regiões concentram dezenas de milhares de pessoas em poucos quilômetros quadrados. Serra da Saudade ocupa essa posição de menor município do país há mais de dez anos, depois de ultrapassar Borá, no estado de São Paulo, que antes liderava esse ranking.

O município está situado na região Centro-Oeste de Minas Gerais, a aproximadamente 280 quilômetros da capital Belo Horizonte. Apesar do tamanho reduzido, a cidade mantém sua estrutura administrativa completa, com prefeito, vereadores e funcionamento regular do poder público local.

Como é viver em uma cidade tão pequena

A rotina em Serra da Saudade é marcada por tranquilidade e forte convivência entre os moradores. Por ser uma cidade onde praticamente todos se conhecem, a sensação de segurança é um dos pontos mais citados por quem vive ali. Há relatos de que portas e janelas costumam ficar abertas durante o dia, já que os índices de criminalidade são muito baixos.

Algumas características ajudam a entender o perfil do município:

Ambiente calmo e sem registro recente de violência grave

Último homicídio registrado ocorreu há cerca de 60 anos

Relações próximas entre os moradores, com forte senso de comunidade

Em termos de infraestrutura, a cidade conta com serviços básicos, como posto de saúde e administração pública, mas não possui farmácia nem posto de combustível. Para algumas necessidades, os moradores precisam se deslocar para cidades vizinhas.

O encolhimento populacional está ligado a fatores históricos. O fim da estrada de ferro que passava pela região e a construção da rodovia BR-262, que desviou o fluxo de pessoas e mercadorias, reduziram o movimento local. Com menos oportunidades econômicas, muitos moradores acabaram deixando a cidade ao longo dos anos.