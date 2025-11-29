No centro do estado de Goiás, Caldas Novas consolidou sua fama internacional como o maior complexo de águas termais do planeta em volume natural de água aquecida. Todos os anos, milhões de turistas chegam ao município em busca de descanso, lazer em família e dos benefícios terapêuticos proporcionados pelas fontes de calor subterrâneo.

As águas emergem a temperaturas que variam entre 37°C e 57°C, resultado de um fenômeno geológico que aquece os lençóis freáticos em profundidades superiores a mil metros. Esse cenário transformou a cidade em referência no turismo de bem-estar, mesclando modernidade, natureza e uma estrutura completa de hospedagem e entretenimento.

Propriedades terapêuticas reconhecidas

O uso das águas termais para tratamento e relaxamento é conhecido desde civilizações antigas, e em Caldas Novas essa tradição continua forte. A combinação de alta temperatura e composição mineral oferece diversos efeitos positivos comprovados pela prática.

Entre os principais benefícios estão:

• Alívio de dores musculares e articulares, contribuindo para quem sofre com reumatismo, artrite e tensões crônicas.

• Redução de estresse e ansiedade, já que o calor estimula a produção de endorfinas.

• Melhora na qualidade do sono, ajudando o corpo a atingir um estado de descanso mais profundo após o banho.

• Ação benéfica sobre o sistema respiratório, já que o vapor quente auxilia na desobstrução das vias aéreas.

Por que Caldas Novas é referência mundial

O título de maior estância hidrotermal do mundo se deve ao impressionante volume de água quente que brota naturalmente. São mais de 86 poços registrados, responsáveis por jorrar cerca de 1,2 milhão de litros por hora. Com tanta abundância, hotéis, resorts e grandes parques aquáticos abastecem suas piscinas sem utilizar aquecimento artificial.

Diversão garantida para todas as idades

Além das propriedades terapêuticas, Caldas Novas oferece infraestrutura voltada ao turismo familiar. Parques como Hot Park, diRoma Acqua Park e Acqua Park reúnem toboáguas, piscinas de ondas e áreas temáticas. A Lagoa Quente de Pirapitinga e a Serra de Caldas Novas oferecem contato com a natureza e vistas panorâmicas, enquanto a Feirinha do Cerrado reúne artesanato e gastronomia regional.

Quando visitar

Com clima estável ao longo do ano, a cidade recebe turistas em todas as estações. A alta temporada ocorre no inverno, de junho a agosto. Já os meses intermediários — março a maio e setembro a novembro — garantem preços mais baixos e menor movimento nos atrativos, ideal para quem busca tranquilidade.

Caldas Novas segue como destino completo, unindo saúde, lazer e natureza em uma experiência que agrada todas as gerações.