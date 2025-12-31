Viver em uma cidade quente não é novidade para quem mora no Norte do Brasil. O que tem mudado, porém, é a frequência e a intensidade do calor, que deixou de ser algo pontual e passou a fazer parte da rotina durante boa parte do ano. Para muitos moradores, o desconforto deixou de ser apenas incômodo e passou a afetar a saúde, o descanso e até a vida escolar.

Em alguns bairros, a sensação térmica é tão alta que dormir se tornou um desafio diário. Mesmo à noite, quando o corpo precisa esfriar para descansar, o calor permanece intenso, especialmente em regiões com pouca vegetação e infraestrutura limitada.

Capital amazônica concentra mais de 200 dias de calor extremo

Belém, capital do Pará, liderou um ranking preocupante no último ano. Dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais mostram que a cidade registrou 212 dias classificados como eventos de calor extremo. Esse tipo de evento ocorre quando a temperatura máxima ultrapassa os padrões históricos da região.

A cidade chegou a marcar 37,3 °C, número elevado mesmo para uma capital localizada em área amazônica. Levantamentos baseados em dados do Instituto Nacional de Meteorologia indicam que, apenas nesta década, Belém acumulou 164 dias com temperaturas acima de 35,5 °C, patamar considerado crítico por especialistas. Em apenas quatro anos, a capital paraense superou o total de dias de calor extremo registrados nas seis décadas anteriores somadas.

Um dos fatores apontados para esse cenário é a perda acelerada de áreas verdes. Entre 1985 e 2023, Belém perdeu cerca de 20% de sua cobertura vegetal. A retirada de árvores e a expansão do asfalto alteraram o equilíbrio térmico da cidade, elevando a temperatura, principalmente em bairros periféricos, onde ruas sem sombra são comuns.

Calor constante afeta o sono, a rotina e escancara desigualdades

O impacto desse calor excessivo vai além dos termômetros. Em bairros com pouca arborização, moradores relatam dificuldade para descansar durante o dia e para dormir à noite. A falta de resfriamento natural impede o corpo de entrar em um sono profundo, o que gera cansaço acumulado e queda no rendimento físico e mental.

Especialistas explicam que, para dormir bem, o organismo precisa reduzir a temperatura interna. Quando o ambiente permanece quente por muitas horas seguidas, esse processo é prejudicado. Com várias noites mal dormidas, os efeitos aparecem a médio e longo prazo, como:

fadiga constante

dificuldade de concentração

piora no desempenho escolar

maior risco para crianças, adolescentes e idosos

Além disso, o calor excessivo também afeta atividades econômicas locais. Em Belém, mudanças no clima têm interferido na produção do açaí, alimento básico da população. Alterações no regime de chuvas e no ciclo das plantas reduziram a oferta da fruta, elevaram os preços e apertaram o orçamento de muitas famílias.

Enquanto áreas centrais da cidade contam com ruas arborizadas, sombra e ar-condicionado, regiões mais pobres enfrentam o calor de forma direta. Essa diferença deixa claro como o clima não afeta todos da mesma forma e transforma o calor extremo em um problema social.