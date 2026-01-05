Belém, capital do Pará, é conhecida nacionalmente pelas chuvas constantes que fazem parte do cotidiano da população. Quem vive na cidade costuma dizer que sempre há espaço para um guarda-chuva na rotina, já que a água pode cair a qualquer hora, especialmente no período da tarde. Apesar da fama, a ideia de que chove todos os dias do ano não passa de um exagero popular.

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, Belém é a capital mais chuvosa do Brasil, com volume anual em torno de 3.200 milímetros. Grande parte desse total se concentra no primeiro semestre, principalmente entre janeiro e junho, quando ocorrem cerca de 75% das precipitações do ano. A localização geográfica, próxima à linha do Equador e sob influência direta do Oceano Atlântico Norte, explica a frequência das chuvas.

Meses mais chuvosos e períodos de transição

O trimestre entre fevereiro e abril é considerado o mais úmido. Nesse intervalo, a chuva aparece em praticamente todos os dias, variando entre 24 e 27 ocorrências mensais. Janeiro e maio também apresentam índices elevados. Já junho e dezembro funcionam como meses de transição, enquanto o segundo semestre costuma registrar menos dias chuvosos, embora as pancadas continuem presentes.

A Zona de Convergência Intertropical é o principal sistema meteorológico responsável pelas chuvas intensas, permitindo que elas ocorram tanto de dia quanto à noite. Em outros períodos, as precipitações estão associadas às brisas marítimas e às chamadas linhas de instabilidade, formadas pelo encontro do ar quente com a umidade vinda do oceano.

Açaí salgado faz parte da identidade local

Além do clima, Belém também se destaca por hábitos alimentares que surpreendem visitantes. Um dos mais tradicionais é o consumo de açaí com peixe frito, farinha e arroz. Diferente da versão doce popular em outras regiões, o açaí paraense é puro, sem açúcar, servido como acompanhamento de pratos salgados.

No Mercado Ver-o-Peso, um dos cartões-postais da cidade, essa combinação faz parte do dia a dia e representa bem a cultura alimentar local, onde o açaí é visto como alimento principal e não apenas sobremesa.