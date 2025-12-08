Um estudo do Instituto Cidades Responsivas, por meio do Indicador de Mobilidade Urbana, avaliou a qualidade do transporte público para deslocamentos ao trabalho em oito capitais brasileiras. O ranking colocou Curitiba na segunda posição, com índice de 0,26, atrás apenas de Belo Horizonte, que registrou 0,36.

A capital paranaense ficou à frente de São Paulo (0,23) e Porto Alegre (0,23), consolidando-se no segundo lugar. O Indicador de Mobilidade Urbana avalia o quanto os domicílios de uma cidade estão conectados às oportunidades de emprego. Quanto mais próximo de 1, maior é a eficiência do transporte público.

Para calcular os índices de transporte público e individual nas cidades, o estudo utilizou dados do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, do IBGE, e da Rais, do Ministério do Trabalho, que registra as vagas formais. Os tempos de deslocamento foram simulados entre 6h30 e 8h em dias úteis, usando a plataforma do Google para estimar o transporte público.

Assim, quando o indicador atinge “1” — sua pontuação máxima — significa que o total de residências corresponde ao número de vagas formais que podem ser alcançadas em até 45 minutos. No estudo, foram analisados os seguintes resultados: São Paulo (0,23), Florianópolis (0,19), Porto Alegre (0,23), Curitiba (0,26), Belo Horizonte (0,36), Salvador (0,16), Fortaleza (0,19) e Rio de Janeiro (0,13).

Curitiba se destaca e reforça modelo de mobilidade exemplar

O desempenho de Curitiba no ranking confirma a eficiência de um sistema que há décadas é referência mundial em transporte coletivo. A capital paranaense combina planejamento urbano, corredores exclusivos, integração entre linhas e modais e uma cultura de priorização do transporte público. Esses fatores tornam os deslocamentos mais rápidos e acessíveis, refletindo diretamente no indicador.

Além disso, a boa avaliação revela a importância de políticas consistentes e investimentos contínuos. Enquanto algumas capitais ainda enfrentam longos tempos de viagem e baixa conectividade entre bairros e polos de emprego, Curitiba mostra que organização e planejamento podem transformar a experiência dos moradores.