Corumbá, no Mato Grosso do Sul, ocupa posição estratégica no mapa ambiental do Brasil. O município é considerado uma das principais entradas para o Pantanal, bioma reconhecido mundialmente por sua biodiversidade e por abrigar a maior concentração de jacarés do planeta. Ainda assim, a imagem de répteis circulando pelas ruas da cidade não corresponde à realidade local.

Pantanal concentra a maior parte dos jacarés

Com território superior a 64 mil quilômetros quadrados, Corumbá é formada majoritariamente por áreas alagáveis, campos naturais e regiões de vegetação preservada. É nesse ambiente, distante do núcleo urbano, que os jacarés encontram abrigo, alimento e condições adequadas para reprodução. Estimativas apontam milhões de indivíduos espalhados pelo Pantanal sul-mato-grossense, especialmente em rios, baías e áreas inundáveis.

Esses espaços naturais funcionam como habitat exclusivo dos animais, mantendo-os longe das zonas residenciais. A dinâmica do bioma favorece essa separação entre áreas urbanas e regiões silvestres.

Cheias ampliam o território aquático

Entre os meses de novembro e março, o Pantanal passa pelo período de cheias. Nessa fase, rios transbordam e lagoas se conectam, ampliando o espaço aquático e permitindo maior circulação da fauna. Mesmo com esse aumento das áreas alagadas, a presença de jacarés no perímetro urbano de Corumbá continua sendo incomum.

Os animais tendem a permanecer nas margens dos cursos d’água e em locais com vegetação densa, onde encontram proteção natural e presas. O deslocamento até áreas urbanizadas não faz parte do comportamento habitual da espécie.

Importância ecológica e comportamento dos animais

Pesquisadores destacam que os jacarés-do-pantanal exercem papel fundamental no equilíbrio ambiental, ajudando a regular populações de peixes e outros animais. Apesar do porte e da aparência intimidadora, são répteis discretos, que evitam contato com humanos e só reagem de forma defensiva quando se sentem ameaçados.

Convivência equilibrada com a natureza

Com cerca de 96 mil moradores, Corumbá mantém relação próxima com o Pantanal, baseada no respeito ao meio ambiente. A ideia de jacarés circulando livremente pela cidade é mais mito do que fato. O que existe é uma convivência harmoniosa entre a população urbana e a rica vida selvagem que se desenvolve nos arredores, preservando a identidade natural da região.