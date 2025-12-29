Até pouco tempo atrás, a rotina era simples e previsível. Casas abertas, vizinhos conhecidos e uma vida marcada pelo trabalho no campo e pela convivência diária. Em um pequeno distrito do interior do Nordeste, tudo seguia um ritmo tranquilo, típico de comunidades pequenas.

Essa realidade, porém, mudou de forma rápida e brusca. Em poucos meses, o medo passou a ocupar o lugar da rotina e levou moradores a deixarem suas casas às pressas, muitos saindo de caminhão, levando apenas o essencial. O que restou foi um cenário de ruas vazias e portas fechadas.

Como um distrito com menos de 15 ruas virou uma cidade fantasma

O distrito de Uiraponga, que pertence ao município de Morada Nova, no interior do Ceara, tinha pouco mais de 2 mil moradores e menos de quinze ruas, segundo dados do IBGE. Localizada no Vale do Jaguaribe, a comunidade sempre viveu da agricultura, com plantações de feijão e milho, além da criação de animais.

O cenário começou a mudar com o avanço de grupos criminosos na região. A disputa por território entre facções levou ameaças diretas aos moradores, pichação de casas, invasões e troca de tiros. A situação chegou ao limite quando uma execução pública ocorreu na praça central do distrito, gerando pânico coletivo.

Após esse episódio, praticamente toda a população deixou o local. Famílias inteiras buscaram abrigo na sede do município, deixando para trás casas fechadas, ruas desertas e comércios sem funcionamento. O distrito passou a ser descrito como uma cidade fantasma.

Medo, abandono e a tentativa de retomada do território

Com a saída dos moradores, escolas, posto de saúde, igrejas e estabelecimentos comerciais foram fechados. A maioria das pessoas que permaneceu são idosos que não conseguiram sair ou não tinham para onde ir. O estado reconheceu a situação como anormal e emergencial, oferecendo transporte para quem quisesse deixar o distrito e transferindo estudantes para escolas da cidade.

A polícia intensificou as ações na região, com aumento de patrulhamento, instalação de base policial e prisões de suspeitos ligados às facções. As investigações apontam que o interesse dos criminosos está na localização estratégica do distrito, em uma área que conecta cidades importantes do interior cearense.

Mesmo com a presença das forças de segurança, muitos moradores ainda não se sentem seguros para voltar. Atualmente, eles recebem apoio por meio de cestas básicas, auxílio aluguel e atendimento da Defensoria Pública. O distrito segue quase vazio, com ruas silenciosas e imóveis abandonados.