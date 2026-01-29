Viajar durante o Carnaval costuma ser sinônimo de gastos elevados, especialmente em destinos tradicionais da folia. Ainda assim, com planejamento e escolhas estratégicas, é possível aproveitar o feriado sem comprometer o orçamento. Pensando nisso, reunimos orientações e sugestões de destinos mais econômicos para quem pretende cair na estrada no Carnaval de 2025 gastando menos.

Dá para viajar no Carnaval sem gastar muito?

Apesar da alta procura no período, viajar no Carnaval sem grandes despesas é viável. A principal dica é se organizar com antecedência. Passagens aéreas e hospedagens tendem a ficar mais caras à medida que o feriado se aproxima, por isso, fechar reservas com meses de antecedência faz diferença. Optar por cidades menos disputadas e fugir dos grandes polos carnavalescos também ajuda a manter os custos sob controle.

Outro ponto importante é priorizar atrações gratuitas. Blocos de rua, eventos culturais abertos ao público, praias e áreas verdes garantem diversão sem pesar no bolso. Com escolhas conscientes, dá para aproveitar o clima da festa e ainda viver experiências marcantes.

O que avaliar antes de escolher o destino

Alguns fatores são decisivos para uma viagem econômica no Carnaval. O custo médio de hospedagem e alimentação varia bastante de uma cidade para outra, e locais menos turísticos costumam oferecer preços mais acessíveis. A facilidade de deslocamento também conta: destinos com transporte público eficiente ou próximos à sua cidade reduzem gastos extras.

Além disso, vale observar se o local oferece opções de lazer ao ar livre, como parques, trilhas e praias, que dispensam ingressos. Reservar tudo com antecedência segue sendo uma das estratégias mais eficazes para economizar.

Curitiba aparece como opção acessível

Entre os destinos que aliam custo-benefício e boa oferta cultural está Curitiba, no Paraná. A capital paranaense costuma ter uma programação alternativa durante o Carnaval, com eventos de rua e atividades culturais que atraem quem prefere fugir da folia intensa.

A cidade reúne atrações conhecidas, como o Jardim Botânico, o Museu Oscar Niemeyer e o centro histórico, além de parques e bosques com acesso gratuito. A rede hoteleira apresenta preços mais moderados no período, e há diversas opções de alimentação com valores acessíveis, tornando Curitiba uma escolha interessante para quem quer viajar no Carnaval gastando pouco.