Localizada no coração da Amazônia, Marechal Thaumaturgo, no Acre, é conhecida como a cidade mais isolada do Brasil. O acesso se dá apenas por barco ou avião, e a viagem pelo rio pode levar vários dias, evidenciando a dificuldade de chegar a esse refúgio quase intocado. Com uma cultura rica e natureza preservada, o município, que abriga cerca de 17 mil habitantes, enfrenta uma realidade única.

Fundada em 1992, a cidade leva o nome de Gregório Thaumaturgo de Azevedo, militar fundamental na anexação do Acre ao Brasil. Sua trajetória remonta ao seringal Minas Gerais, cenário de intensas disputas internacionais antes da emancipação.

Marechal Thaumaturgo: isolada no coração da Amazônia. Foto: Marinha do Brasil.

Cercada por floresta densa e grandes rios, Marechal Thaumaturgo é acessível apenas por barco ou avião, sendo uma viagem aérea de cerca de 90 minutos a partir de Cruzeiro do Sul, a cidade mais próxima. Pelo rio, a viagem chega a durar impressionantes 14 dias, dependendo das condições climáticas e podendo ser interrompida em dias de chuva intensa.

Essa dificuldade de acesso moldou a rotina e a vida da população local por décadas. O isolamento deu origem a um fenômeno raro: uma cultura preservada e paisagens naturais praticamente intocadas. A vida comunitária é característica marcante da cidade, onde os moradores se unem para realizar atividades essenciais.

Juntos, participam da pesca, do plantio e da caça, mantendo vivas tradições ancestrais. Com um IDH de 0,501 – bem abaixo da média nacional de 0,760 – a cidade enfrenta grandes desafios. Serviços de saúde especializados são de difícil acesso para a população, enquanto na educação existem apenas três escolas de ensino médio para atender todos os moradores.